2 người bị sát hại ở Sơn La, công an đang truy bắt nghi phạm trong rừng

Thứ Tư, ngày 19/01/2022 09:45 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi ra tay sát hại 2 nạn nhân, nghi phạm đã bỏ trốn lên cánh rừng gần hiện trường.

Ảnh minh hoạ: Lực lượng công an đang truy bắt nghi phạm sát hại 2 người.

Ngày 19/1, một lãnh đạo UBND xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Theo vị lãnh đạo này, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 15h chiều 18/1 tại khu địa phận bản Sò Lườn, xã Mường Sang. Một số người dân đã báo tin về việc có một nghi phạm ra tay sát hại 2 nạn nhân là người địa phương rồi bỏ trốn vào cánh rừng gần hiện trường.

Nhận tin báo, Công an xã Mường Sang, Công an huyện Mộc Châu và Công an tỉnh Sơn La đã huy động lực lượng, xuyên đêm truy bắt nghi phạm gây án để phục vụ công tác điều tra.

"Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan công an truy bắt nghi phạm gây án, chưa thể xác định thông tin cụ thể”, vị lãnh đạo này nói.

Nguồn: http://danviet.vn/2-nguoi-bi-sat-hai-o-son-la-cong-an-dang-truy-bat-nghi-pham-trong-rung-5020221...Nguồn: http://danviet.vn/2-nguoi-bi-sat-hai-o-son-la-cong-an-dang-truy-bat-nghi-pham-trong-rung-5020221919467154.htm