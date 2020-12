"Trùm đa cấp" Liên Kết Việt Lê Xuân Giang bị phạt tù không thời hạn

Thứ Sáu, ngày 25/12/2020 16:37 PM (GMT+7)

Chiều nay (25/12), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với Lê Xuân Giang - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt và các đồng phạm.

Các bị cáo bị xét xử trong vụ án này gồm:

Lê Xuân Giang – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt;

Lê Văn Tú – cựu Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt;

Nguyễn Thị Thủy – cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt;

Lê Thanh Sơn – cựu thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên Kết Việt;

Trịnh Xuâ Sáng - cựu thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên Kết Việt;

Nguyễn Xuân Trường – cựu thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên Kết Việt;

Vũ Thị Hồng Dung - cựu thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên Kết Việt;

Các bị cáo bị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội xét xử với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 139, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt Lê Xuân Giang

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp với hàng chục nghìn bị hại. Trong quá trình truy tố, VKSND Tối cao và Tòa án nhân dân TP.Hà Nội cũng đã nhiều lần trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Đến nay xác định được hơn 6 nghìn bị hại, qua rà soát, trong số hơn 6 nghìn bị hại được VKSND Tối cao xác định, thấy có bị hại bị trùng lặp, rà soát còn khoảng hơn 5,8 nghìn người.

Theo HĐXX, Công ty BQP và Công ty Liên Kết Việt đều do Lê Xuân Giang thành lập, điều hành hoạt động.

Lợi dụng Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất, Lê Xuân Giang, Lê Văn Tú, Nguyễn Thị Thủy, Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung, Nguyễn Xuân Trường đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối tạo dựng, cung cấp thông tin sai lệch cho các bị hại để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Công ty Liên Kết Việt, Công ty BQP.

Sau khi tạo lòng tin về Công ty Liên Kết Việt, Công ty BQP, về hàng hóa kinh doanh đa cấp và uy tín trong hoạt động kinh doanh của các công ty này, Giang và đồng phạm đã sử dụng những thủ đoạn gian dối, trái pháp luật để lôi kéo các bị hại bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Công ty Liên Kết Việt, nhằm được hưởng hoa hồng, tiền thưởng cao do chế độ trả thưởng, các chương trình khuyến mại trái pháp luật do các bị can đặt ra.

Lê Xuân Giang và đồng phạm còn đặt ra mô hình trả thưởng theo mô hình kim tự tháp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước mà không phải từ hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, với số tiền thưởng, hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các nạn nhân lên tới 65% tổng số tiền thu được của các bị hại.

Các bị can còn đặt ra và đưa vào triển khai liên tục trên toàn hệ thống kinh doanh đa cấp 15 chương tình thi đua khuyến mại, kích cầu chạy song hành với việc chi hoa hồng.

Các bị can còn mở các đại lý, văn phòng ở các tỉnh, thành để lôi kéo người tham gia vào mạng lưới.

Với cách thức, phương pháp, thủ đoạn như trên, sau một năm hoạt động, đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện tại 27 tỉnh thành, lôi kéo được hơn 68 nghìn bị hại tại 49 tỉnh, thành phố tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp.

Tổng số tiền mà Giang và đồng phạm thu của bị hại là hơn 2 nghìn tỷ đồng. Sau khi trừ đi số tiền Giang đã chi hoa hồng… trong vụ án này, các bị cáo phải chịu trách nhiệm cho số tiền đã lừa đảo, chiếm đoạt là hơn 1 nghìn tỷ đồng.

HĐXX xác định, số bị hại sau khi rà soát là 5.818 người, đã mua 64.008 mã hàng.

Cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt Nguyễn Thị Thủy

Trong vụ án này, các bị cáo đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý hám lợi để tuyên truyền sai sự thật, thông qua đó thực hiện hành vi lừa đảo có tổ chức, xâm hại đến tài sản đặc biệt lớn của nhiều người; gây mất đoàn kết, rạn nứt của nhiều gia đình...

Hành vi đó đã xâm phạm đến tài sản của người khác, trật tự trị an của xã hội; giảm lòng tin vào cơ quan nhà nước.

Có bị cáo tham gia từ đầu, có bị cáo tham gia sau, nhưng các bị cáo đều tham gia theo sự phân công, hành vi của các bị cáo thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức.

Các bị cáo nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị cáo đều thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên.

Trong vụ án này, Lê Xuân Giang là người chủ mưu, cầm đầu, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều người, phải chịu trách nhiệm chính.

Nguyễn Thị Thủy được xác định chiếm hưởng cá nhân hơn 38 tỷ, quá trình điều tra, xét xử tại tòa chưa thực sự ăn năn, hối cải.

HĐXX về cơ bản, tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, xuyên suốt trong giai đoạn tiền khởi tố, điều tra, xét xử, chưa thực sự thấy các bị cáo thể hiện thái độ ăn năn, hối lỗi.

HĐXX tuyên án sơ thẩm

HĐXX nhận thấy cần xử phạt tù không thời hạn với Lê Xuân Giang như Viện Kiểm sát đề nghị. HĐXX cũng nhận thấy, việc Giang chuyển tài sản cho người sống với Giang như vợ chồng là tẩu tán tài sản, hợp đồng chuyển nhượng này vô hiệu.

HĐXX Tòa án nhân dân TP.Hà Nội quyết định, tuyên bố các bị cáo phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". HĐXX tuyên phạt:

Lê Xuân Giang tù chung thân,

Lê Văn Tú 17 năm tù,

Nguyễn Thị Thủy 18 năm tù,

Lê Thanh Sơn 16 năm tù,

Trịnh Xuân Sáng 16 năm tù,

Nguyễn Xuân Trường 14 năm tù,

Vũ Thị Hồng Dung 13 năm tù.

