Bắt đối tượng hành hung Chủ tịch xã đang điều hành chống dịch

Thứ Bảy, ngày 25/09/2021 18:17 PM (GMT+7)

Khi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đến để kiểm tra, chỉ đạo việc cách ly tập trung ở Trạm y tế xã, Nguyễn Quang Trung đã hành hung Chủ tịch xã phải nhập viện.

Ngày 24/9, Thượng tá Trần Đức Tới, Trưởng Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Trung (SN 1981), trú tại Thượng Hải, Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Nguyễn Quang Trung

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, sáng 19/9, ông Nguyễn Hữu Dỉnh là Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Ngư Thủy đến Trạm y tế xã (Khu vực I) để kiểm tra điều kiện phòng, sắp xếp đón 4 công dân đi từ vùng dịch về đến cách ly tập trung theo quy định.

Trong khi ông Dỉnh cùng mọi người đang kiểm tra thì đối tượng Nguyễn Quang Trung đi đến, trên tay cầm 1 cây rựa và đe dọa, có lời nói lăng mạ, xúc phạm rồi đẩy làm ông Dỉnh ngã vào lan can cầu thang Trạm y tế. Thấy tình hình phức tạp, ông Dỉnh đã gọi điện báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Trung.

Đến khoảng 8 giờ 40 phút cùng ngày, tổ công tác do ông Nguyễn Hữu Hiến, Chủ tịch UBND xã là Phó ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Ngư Thủy cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo đến Trạm y tế xã (Khu vực I) để kiểm tra, sắp xếp việc cách ly tập trung.

Tại đây, một số đối tượng và người dân tập trung gây mất trật tự và yêu cầu chính quyền ko đưa người về cách ly tập trung tại Trạm y tế. Lúc này, ông Hiến đã giải thích cho mọi người hiểu rõ về quy định và các quyết định của cơ quan có thẩm quyền nhưng họ vẫn phản đối.

Ông Hiến tiếp tục giải thích đi vào kiểm tra 2 ở tầng 1 Trạm y tế (là phòng dự kiến sẽ đưa người về cách ly tập trung) thì bị một số đối tượng xô đẩy, ngăn cản.

Lúc này, đối tượng Nguyễn Quang Trung chạy đến kéo tay, đẩy ông Hiến ra phía ngoài sân rồi đấm vào mặt ông Hiến. Ông Hiến bị thương tích, chảy máu và choáng nên đến kiểm tra và nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy.

Lực lượng chức năng bắt đối tượng Nguyễn Quang Trung.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lệ Thủy đã có mặt hiện trường, tạm giữ cây rựa do đối tượng Trung sử dụng đồng thời hoàn tất hồ sơ Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quang Trung về tội "Chống người thi hành công vụ".

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-doi-tuong-hanh-hung-chu-tich-xa-dang-dieu-hanh-chong-dich-i629347/