Trốn truy nã gần 1 năm, bị tóm gọn vào chiều mùng 1 khi mò về nhà ăn Tết

Thứ Bảy, ngày 13/02/2021 11:50 AM (GMT+7)

Nhận định kẻ trốn truy nã Bàn Tòn Lai ở Yên Bái có thể trở về quê ăn Tết nên Công an huyện Văn Yên đã mật phục và bắt được nghi phạm này trong chiều mùng 1 Tết Tân Tửu 2021.

Ngày 13-2, tin từ Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết đơn vị đã mật phục và bắt giữ được Bàn Tòn Lai (SN 1988; ngụ thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên), là nghi phạm của một vụ "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" bỏ trốn đã bị công an huyện này phát lệnh truy nã.

Kẻ trốn truy nã bị Công an huyện Văn Yên bắt giữ trong chiều ngày 1 Tết

Trước đó, vào tháng 4-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên khởi tố 27 bị can trong vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" xảy ra tại thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên.

Tuy nhiên, Bàn Tòn Lai, một trong 27 bị can, đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên ra quyết định truy nã ngày 29-7-2020. Dù xác định được nghi phạm này đang trốn trên núi tại khu vực nhà bố mẹ vợ nhưng do đường rừng hiểm trở, độc đạo nên Công an huyện Văn Yên chưa thể bắt được.

Nhận định trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Lai sẽ về nhà ăn Tết, nên chiều ngày 12-2 (tức chiều ngày mùng 1 Tết), Công an huyện Văn Yên mật phục, bắt giữ được Bàn Tòn Lai khi nghi phạm này về nhà ăn Tết.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Văn Yên tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/tron-truy-na-gan-1-nam-bi-tom-gon-vao-chieu-mung-1-khi-mo-ve-nha-an...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/tron-truy-na-gan-1-nam-bi-tom-gon-vao-chieu-mung-1-khi-mo-ve-nha-an-tet-20210213103925672.htm