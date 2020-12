Đánh chết người khi uống rượu rồi trốn truy nã suốt 22 năm

Thứ Bảy, ngày 19/12/2020 18:45 PM (GMT+7)

Bị can Bình đến nhiều nơi trốn truy nã về tội giết người, đổi tên thành Long, nhưng cuối cùng không thoát.

Ngày 19-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt và di lý Phạm Đức Bình (44 tuổi)- trốn lệnh truy nã tội giết người 22 năm, từ tỉnh Tây Ninh về đến Nghệ An, để điều tra.

Phạm Đức Bình bị bắt, di lý về Nghệ An. Ảnh: CA.

Đội Cảnh sát truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ Bình vào chiều 18-12. Bình bị bắt khi đang lẫn trốn tại khu vực biên giới thuộc huyện Tân Biên (Tây Ninh).

Theo hồ sơ, vào tháng 6-1998, Bình cùng nhóm người đi chặt gỗ tại rừng bản Tép (xã Châu Nga, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An).

Chiều 24-6-1998, nhóm chặt gỗ của Bình tổ chức nhậu, uống rượu cùng với một nhóm khác. Quá trình ăn, uống rượu hai nhóm xảy ra mâu thuẫn rồi hỗn chiến. Nhóm Bình đã đánh chết anh Lê Văn Long (trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Sau khi gây án, người khác bị bắt giữ còn Bình bỏ trốn. Ngày 11-7-1998, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An ra quyết định truy nã Bình về tội giết người.

Suốt thời gian qua, Bình trốn qua nhiều tỉnh thành rồi thay tên đổi họ thành Phạm Đức Vinh và sống ở khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh.

