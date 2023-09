Trộm sà lan trị giá 1,2 tỷ đồng đem bán... phế liệu

Kết quả điều tra ban đầu, Lợi và Trung đã trộm chiếc sà lan do anh Phạm Vĩnh Anh Phong (ngụ Chợ Gạo) làm chủ. Anh Phong cho biết, chiếc sà lan được mua vào năm 2014 với giá 1,2 tỷ đồng.

Lợi và Trung tại cơ quan Công an.

Sáng 26/8, anh Phong phát hiện mất sà lan nên trình báo. Công an huyện Chợ Gạo đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tập trung xác minh. Đến ngày 28/8, cơ quan Công an phát hiện Lợi và Trung đang bán chiếc sà lan nói trên cho vựa phế liệu ở thị trấn Hòn Đất (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang).

Tại cơ quan Công an, Lợi khai nhận, ngoài vụ trộm trên, trước đó Lợi đã trộm ghe gỗ của chủ cơ sở xay sát lúa gạo ở tỉnh Kiên Giang, trên ghe có 17 tấn gạo. Cơ quan Công an đã thu hồi sà lan và ghe gỗ nói trên.

