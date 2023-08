Căn biệt thự ở Long An bị 2 kẻ trộm đột nhập từ lỗ thông gió

Sáng ngày 31-8, thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng trộm đột nhập qua lỗ thông gió vào một căn biệt thự để lấy trộm tài sản.

Một trong 2 đối tượng miêu tả lại quá trình đột nhập vào căn biệt thự

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức Lê Thành Út đã đến khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án và bắt giữ các đối tượng.

Trước đó, lúc 3 giờ ngày 29-8, bà P.T.N (ngụ xã Phước Lợi, huyện Bến Lức) trình báo đến công an về việc căn biệt thự của bà bị trộm đột nhập lấy 3 xe máy và 2 tivi.

Công an huyện và Công an xã Phước Lợi phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An tiến hành các hoạt động điều tra.

Qua xác minh của công an tại hiện trường cho thấy đối tượng đã cắt khóa hàng rào rồi đột nhập vào bên trong khuôn viên. Sau đó, đối tượng đã rút nguồn điện của hệ thống camera quan sát rồi trèo lên mái tiền chế phía sau, đột nhập qua lỗ thông gió để vào bên trong nhà lục soát và lấy trộm tài sản.

Chân dung 2 kẻ trộm

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trong vòng 38 giờ, các lực lượng điều tra đã bắt giữ Nguyễn Minh Phụng (31 tuổi) và Nguyễn Minh Hải (27 tuổi) – cùng ngụ huyện Bến Lức.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản. Qua xác minh, 2 đối tượng từng có tiền án và có biểu hiện sử dụng ma túy.

