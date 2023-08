Kẻ trộm điện thoại của nghệ sĩ Trọng Hiếu sa lưới

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Phúc (41 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nghi can Nguyễn Hoàng Phúc. Ảnh: A.X.

Nguyễn Hoàng Phúc là nghi can đã trộm cắp tài sản của ông Trần Trọng Hiếu (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, nghệ danh Trọng Hiếu).

Trước đó vào khoảng 0h48 ngày 6/7, Phúc điều khiển xe máy lưu thông bên hông Công viên Bình Giã (phường 13, quận Tân Bình). Thấy nghệ sĩ Trọng Hiếu đang ngủ say trên xe máy, đối tượng này nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Phúc dừng xe cách vị trí nghệ sĩ Trọng Hiếu đang ngủ khoảng 6m rồi rón rén đến gần dùng tay lấy 2 điện thoại trên người nạn nhân. Ông Hiếu giật mình tỉnh giấc thì Phúc đã nổ máy xe và rồ ga tẩu thoát.

Sáng 7/7, đối tượng này đã mang 2 điện thoại đến tiệm bida ở xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) để trừ nợ và lấy 2,5 triệu đồng. Số tiền này, Phúc dùng vào việc tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 17/7, Phúc đang lưu thông trên đường Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình) thì bị công an mời về làm việc.

Ông Hiếu may mắn nhận lại được một điện thoại bị kẻ gian lấy trộm. Ảnh: A.X.

Qua đấu tranh, Phúc thừa nhận hành vi trộm 2 điện thoại của ông Hiếu. Cơ quan công an đã thu hồi được một điện thoại di động và tiến hành trao trả cho bị hại.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

