Trộm mô tô xong thì bị giữ do vi phạm giao thông, nam thanh niên tiếp tục bẻ khoá xe khác đem bán

Thứ Bảy, ngày 20/11/2021 20:07 PM (GMT+7)

Sau khi trộm chiếc xe máy ở Hậu Giang, C chạy đến địa huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long thì bị công an giữ xe do vi phạm trật tự giao thông. C đón xe khách về lại Hậu Giang và tiếp tục trộm 1 xe máy khác đem bán được 500.000 đồng. Trước đó, C cũng đã lấy trộm 1 xe kéo tự chế…

Ngày 20/11, nguồn tin của PV cho hay, Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố đối tượng L.V.C (28 tuổi, ngụ ấp Tầm Vu 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, L.V.C đi bộ đến địa bàn ấp Long An (thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A) thì thấy mô tô của người dân để trong nhà. Do căn nhà đang sửa chữa nên chưa lắp cửa, C lẻn vào trộm xe. Khi chạy đến địa bàn xã Mỹ Hòa (huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) thì bị Công an xã Mỹ Hòa giữ xe do vi phạm giao thông.

Sau khi bị giữ xe, C đón xe khách về lại Hậu Giang rồi lại đi bộ lang thang đến ấp Phú Thạnh (xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A). Tại đây đối tượng tiếp tục trộm 1 mô tô nhãn hiệu Attila của người dân do không có người trông coi, chìa khóa còn cắm trên xe, sau đó đem bán được 500.000 đồng.

Qua điều tra, L.V.C khai nhận trước đó cũng đã lấy trộm 1 xe kéo tự chế và 1 cuộn lưới thép B40 của hai người dân khác trên địa bàn huyện Châu Thành A. Tổng giá trị tài sản thiệt hại trong 4 vụ trộm là hơn 10,6 triệu đồng.

Bước đầu Công an huyện Châu Thành A đã thu hồi được 1 xe mô tô. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

