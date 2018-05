Trở thành sát nhân sau chuyến đi chơi với tiếp viên karaoke

Thứ Ba, ngày 22/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Tin pháp luật Sự kiện:

Hưng lấy dao nhọn đâm Trình tử vong do xô xát về việc Hưng tự ý dẫn nữ tiếp viên của quán karaoke đi chơi qua đêm.

Ngày 22-5, Công an huyện Mỹ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội điều tra vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người; đồng thời ra lệnh bắt đối tượng Cao Xuân Hưng (30 tuổi; hộ khẩu thường trú tại: xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo tài liệu điều tra ban đầu: Ngày 20-5, Hưng đi hát karaoke tại một quán trên địa bàn huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Sau khi hát, Hưng có rủ một nữ nhân viên của quán này đi chơi. Đến trưa 21-5, Nguyễn Văn Điệp (là người quản lý nữ nhân viên quán karaoke) gọi điện cho Hưng yêu cầu đưa nữ nhân viên về.

Sau đó, Điệp cùng Nguyễn Dương Trình (26 tuổi) và Nguyễn Thanh Tuân (30 tuổi), cùng trú ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đến thôn Lê Xá, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức để gặp Hưng.

Tại đây, Hưng rủ Điệp đi uống bia, còn Tuân và Trình đưa nữ nhân viên của quán về. Đến chiều cùng ngày, Điệp lấy xe máy đón Tuân và Trình quay lại quán bia để yêu cầu Hưng xin lỗi Tuân và Trình về việc tự ý đưa nhân viên nữ của quán karaoke đi chơi.

Tuân và Trình đã dùng chân tay đánh Hưng, do bị đánh, Hưng lấy dao nhọn đâm vào mạn sườn trái làm Trình bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình, do vết thương nặng phải chuyển lên Bệnh viện Quân y 103 nhưng do vết thương quá nặng, dẫn tới nạn nhân tử vong; còn Tuân bị thương nhẹ ở tay trái.

Vụ án đang được cơ quan công an áp dụng một số biện pháp tố tụng để điều tra, lập hồ sơ xử lý theo qui định của pháp luật.