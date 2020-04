Triệu tập người lợi dụng Covid-19 thu mua sổ bảo hiểm xã hội

Thứ Hai, ngày 13/04/2020 20:30 PM (GMT+7)

Việt, Kiều đã mạo danh, lợi dụng ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để thu mua sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi bất chính.

Chiều 13-4, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP.HCM triệu tập Ngô Thị Thúy Kiều và chồng là Lê Quốc Việt (cùng sinh năm 1990, cư ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) để làm rõ hành vi mạo danh, thu mua sổ bảo hiểm xã hội để trục lợi bất chính.

Công an đang làm việc với người có hành vi mạo danh, lợi dụng ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để thu mua sổ bảo hiểm xã hội. Ảnh: Công Minh

Thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện một số tài khoản mạo danh cơ quan bảo hiểm, trong đó có bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, để đăng tải thông tin, chèo kéo công nhân bán sổ bảo hiểm xã hội. Bộ Công an xác định phải khẩn trương đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid 19 để trục lợi và vi phạm pháp luật.

Qua sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Kiều và Việt chính là chủ nhân của một số tài khoản trên nên mời về làm việc.

Làm việc với cơ quan công an, Kiều thừa nhận lập trang face book “em lộ lem” để đăng tin nhiều vấn đề, và fanpage tạo ra để đăng tin thu hút khách hàng như bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương thu mua sổ bảo hiểm xã hội giá cao; lập zalo thanh lý sổ bảo hiểm xã hội để tư vấn cho khách hàng nhưng không biết đây là phạm pháp,

Theo thiếu tướng Lê Minh Mạnh – Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bước đầu nhóm Việt, Kiều thừa nhận hành vi của mình là sai trái, do thiếu hiểu biết. Cơ quan Công an cũng đã thu giữ hàng chục sổ bảo hiểm xã hội cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan để mở rộng công tác điều tra, xử lý.

Cũng theo thiếu tướng Mạnh, người lao động cần hiểu rõ giá trị sổ bảo hiểm xã hội đối với mỗi cá nhân, phải hiểu rõ quy định về việc sử dụng bảo hiểm xã hội. “Hành vi mua bán sổ bảo hiểm xã hội là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật”- ông nói.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Lao động – thương binh và xã hội, Bộ Thông tin và truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi mua gom sổ bảo hiểm xã hội.

