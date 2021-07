Triệu tập người đăng tin sai sự thật vụ thiếu nữ tử vong trong phòng học

Thứ Sáu, ngày 02/07/2021 12:37 PM (GMT+7)

Người phụ nữ chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật cho rằng 1 thiếu nữ bị thầy giáo hiếp dâm rồi được phát hiện tử vong trong lớp học.

Sáng 2-7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý bà Trần Thị Hà (25 tuổi, trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) do chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật trong vụ 1 thiếu nữ chết tại lớp học.

Cơ quan công an triệu tập bà Trần Thị Hà

Trước đó, ngày 19-6, một giáo viên phát hiện em H.N. (17 tuổi trú xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar) tử vong nhiều ngày trước tại 1 phòng học của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ea Kuếh).

Khoảng 14 giờ ngày 24-6, bà Hà thấy trên mạng xã hội đăng tải bài viết với tiêu đề "Phát hiện thi thể thiếu nữ 17 tuổi tại lớp học ở Đắk Lắk đang phân hủy, nạn nhân bị thầy giáo hiếp dâm…".

Sau khi đọc xong bài viết này, bà Hà đã chia sẻ về Facebook cá nhân và kèm theo dòng tiêu đề: "Hiếp rồi làm ơn thả người ta về. Loại ác ôn". Bài viết này thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, được chia sẻ, lan truyền nhanh chóng, gây tâm lý hoang mang, phẫn nộ cho người dân.

Vào cuộc xác minh, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk xác định nội dung bà Hà đăng tải hoàn toàn sai sự thật. Bà Hà đang bán hàng Online trên trang Facebook cá nhân nên đã đăng bài viết nhằm mục đích thu hút nhiều tương tác trang Facebook của mình.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, theo lãnh đạo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, em H.N. bị bệnh tâm thần nhiều năm qua và thỉnh thoảng vào trường chơi. Ngày 28-5, trong lúc nhà trường tổ chức lễ tổng kết thì em H.N. cũng vào đây chơi.

Cũng theo vị này, có thể em H.N. đã trốn vào phòng học và bảo vệ trường không biết nên đã khóa trái cửa. Ba tuần sau, ngày 19-6, một số thầy cô trong trường rủ nhau dọn vệ sinh thì phát hiện thi thể em H.N. đang trong quá trình phân hủy.

