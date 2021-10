Triệu tập người đàn ông tung tin giả "toang rồi mọi người ơi..."

Trong lúc người dân và cơ quan chức năng đang nỗ lực phòng, chống dịch thì người đàn ông 49 tuổi lên mạng xã hội tung tin sai sự thật.

Ngày 24-10, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đã phối hợp Công an xã Nghi Thịnh triệu tập ông NĐV (49 tuổi, trú xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc) lên để làm việc về việc đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Cán bộ công an làm việc với ông V. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 21-10, ông V. lên Facebook cá nhân đăng dòng trạng thái với nội dung: "Toang rồi mọi người ơi, Nghi Thạch cả UBX bị F0 rồi".

Thông tin trên được đăng lên gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Khi được triệu tập lên, ông V. thừa nhận thông tin trên đăng lên Facebook cá nhân của anh là sai sự thật.

Cán bộ công an huyện Nghi Lộc đã yêu cầu ông V. viết cam kết không tái phạm, gỡ bài đăng và viết bài đính chính thông tin.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục củng cố hồ sơ xem xét xử phạt hành chính ông V. theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/trieu-tap-nguoi-dan-ong-tung-tin-gia-toang-roi-moi-nguoi-oi-1023569.html