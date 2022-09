Phía sau những đường dây bán dâm nghìn đô

Thứ Ba, ngày 13/09/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Mới đây, cư dân mạng cũng như dư luận xôn xao trước thông tin một số hoa hậu, celeb (ngôi sao/người nổi tiếng) hạng A trong giới showbiz như T.T, T.H… bị cơ quan công an phát hiện đang bán dâm cho “đại gia” với giá lên đến 15.000 đô mỗi lần đi khách...

Kẻ môi giới cho hai người đẹp này “làm thêm” là “tú ông” Lê Hoàng Long (sinh năm 1991, thường trú tại TP Hải Phòng, tạm trú tại TP Hồ Chí Minh). Đằng sau những đường dây bán dâm chục ngàn đô này có những điều mà ít người ngờ được…

“Bố mì” lên ngôi

Với khuôn mặt luôn được make up (trang điểm) kỹ càng, bận đồ như “boy Hàn”, Lê Hoàng Long (còn gọi là Long “stylish”) khá nổi tiếng trong showbiz Việt với vai trò là một fashionista (tín đồ thời trang) làm quản lý cũng như tạo phong cách cho một số người đẹp mới nổi.

“Tú ông” Lê Hoàng Long khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội.

Trên mạng xã hội cũng như ngoài đời, Long thể hiện cuộc sống sang chảnh với đồ hiệu giắt lưng, đi nước ngoài như đi chợ. Đặc biệt, hotboy này còn có sở thích sưu tầm mô hình bearbrick (gấu bụng phệ - món đồ chơi khá hot của giới rick-kid) có giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi con.

Song, hiếm người biết rằng, Long cũng là một “bố mì” có số có má trong thế giới ngầm - chuyên môi giới mua, bán dâm giữa người đẹp với các “đại gia” rửng mỡ. Long có mối quan hệ mật thiết với một số “má mì”, “bố mì” khác như Lục Triều Vỹ (từng bị Cơ quan công an điều tra về tội “Môi giới mại dâm” cách đây 2 năm).

Đối tượng Lê Hoàng Long tại một sự kiện thời trang và sau khi bị bắt.

Theo một điều tra viên Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS), Bộ Công an, sau khi triệt phá đường dây của Vỹ, cơ quan điều tra phát hiện giữa Long và Vỹ có khá nhiều điểm chung. Cả hai đều có mối quan hệ khăng khít một số ca sĩ, người mẫu, hoa hậu... trong showbiz Việt và đều có nghề tay trái là môi giới cho các cô gái này vui vẻ với “đại gia” nhằm ăn tiền môi giới.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu có giá trị chứng minh tội phạm, lực lượng điều tra hình sự đã bất ngờ ập vào kiểm tra 2 phòng thuộc một khách sạn cao cấp ở quận 1, TP Hồ Chí Minh bắt quả tang 2 đôi nam, nữ đang mua bán dâm. Hai người đẹp cũng đã khai nhận đi tiếp khách dưới sự môi giới của Long.

Tại Cơ quan công an, “bố mì” khai nhận cuối tháng 8, Long nhận được đơn hàng từ một “đại gia” tên B. (trú tại TP Hồ Chí Minh) muốn thuê 2 ngôi sao hạng A trong giới showbiz để chiêu đãi đối tác. Long hét giá 15.000 USD (khoảng 360 triệu đồng) cho một lượt vui vẻ và được “đại gia” gật đầu. Ngay hôm sau, Long điều T.H và T.T - là hai người đẹp đang khá nổi trong giới showbiz Việt, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi sắc đẹp để đi khách. Khi các đối tượng thực hiện hành vi mua, bán dâm thì bị tổ công tác của Cục CSHS phát hiện, lập biên bản.

Cũng theo đối tượng Long, sau khi kết thúc cuộc vui, mỗi người đẹp sẽ được nhận tiền thù lao là 60 triệu đồng. Nghĩa là “đào” chỉ được nhận chưa tới 20% số tiền khách trả. Còn hơn 80% số tiền còn lại (gần 600 triệu đồng) “bố mì” nuốt trọn. Hiện, Long đã bị cơ quan điều tra khởi tố điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Thủ đoạn tinh vi

Cũng theo cán bộ Cục CSHS, các đối tượng môi giới và mua, bán dâm thường câu kết hoạt động một cách tinh vi, bí mật, chặt chẽ, khép kín. “Đào” thường chỉ chấp nhận đi khách sau khi đã được một “má mì”, “bố mì” giới thiệu, bảo lãnh. Thông tin về người mua dâm cũng phải được đối tượng môi giới và gái bán dâm kiểm tra kỹ lưỡng để tránh các rủi ro. Hoạt động mua, bán dâm chỉ diễn ra khi các đối tượng này cảm thấy an tâm, an toàn.

Đối tượng môi giới mại dâm thường là những người liên quan trực tiếp đến giới showbiz như: Quản lý, chuyên gia trang điểm, chuyên gia tư vấn về hình ảnh, phong cách thời trang. Đối tượng bán dâm thường là các người đẹp đoạt giải phụ, thứ hạng cao tại các cuộc thi sắc đẹp, người đẹp trong nước và quốc tế; diễn viên điện ảnh, người mẫu, ca sĩ, người nổi tiếng trên mạng xã hội... Đối tượng mua dâm thường là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế khá giả. Mức giá mua, bán dâm có thể lên đến hàng chục nghìn USD/lượt.

Đáng chú ý, đối tượng Long còn khai nhận, thời gian qua còn môi giới mua, bán dâm cho một số gái bán dâm là người nước ngoài cho “đại gia” Việt với giá cả lên đến vài chục ngàn USD/lượt.

“Tú ông” Lục Triều Vỹ.

Chuyện các người đẹp bán dâm bị cắt phế nặng nề như vậy dường như đã là thông lệ trong giới. Trước Long, “đồng nghiệp” Lục Triều Vỹ khi tổ chức môi giới cho các người đẹp cũng thường cắt đến 80-90% phí môi giới. Tài liệu điều tra từ Cơ quan công an cho thấy, do có nguồn khách là những “đại gia” lắm tiền nhiều của, lại thích được nếm của lạ là các hoa hậu, diễn viên nên Vỹ thừa nước đục thả câu. Gã khoác lác rằng trong tay hắn có cả dàn sao hạng A, B, C từ hoa hậu, á hậu cho đến các ca sĩ, diễn viên, người mẫu... Muốn được vui vẻ với sao hạng A thì khách phải bỏ ra số tiền từ 15 ngàn đến 30 ngàn USD cho một đêm. Hạng B, C thì “hạt dẻ” hơn, từ 5-10 ngàn USD. Còn nếu muốn đi tour trong nước hoặc nước ngoài thì cái giá sẽ là 50 ngàn USD/cuốc.

Sau khi chốt giá được với khách, Vỹ quay sang ép giá gái bán dâm. Biết rằng nhiều cô diễn viên, người mẫu luôn rất khát tiền (bởi chi phí mua sắm, tiêu xài, chăm sóc nhan sắc) của các cô thường hết đến cả trăm triệu đồng/tháng) nên Vỹ ra sức kỳ kèo. Có những “deal” Vỹ đòi khách 15 ngàn USD, song chỉ trả cho “đào” số tiền 20-30 triệu đồng.

Nắm được yếu điểm của các “đại gia” thích được vui vẻ với sao hạng A, song chưa bao giờ có cơ hội gặp nên “bố mì” thường có chiêu trò tráo hàng. Lục Triều Vỹ mỗi khi vớ được “cá sộp” thì thường kiếm những cô đào hạng C để giới thiệu với khách là hoa hậu H., á hậu T. và ra giá hàng chục ngàn đô. Sau đó, gã trả công cho đào với giá rẻ mạt chỉ vài triệu đồng.

Còn theo H.L - quản lý một chuỗi nhà nghỉ khắp Bắc - Trung - Nam thì do có thời gian hoạt động trong giới showbiz Việt nên L. cũng nắm được một số mặt trái của nó.

Điển hình là chuyện mua bán giải trong các cuộc thi người đẹp, hay thế giới ngầm của nghề bán phấn buôn hương. “Mặc dù đào biết thừa là các “bố mì” thường ăn rất dày trong các phi vụ môi giới mại dâm, song vẫn phải chấp nhận vì chính đào cũng rất cần tiền và quan trọng hơn là giữ được bí mật. Ngoài ra, sau mỗi lần vui vẻ thì đào có thể xin số điện thoại của “đại gia” để đánh quả lẻ” - L. khẳng định.

Ngược lại, các “má mì”, “bố mì” cũng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, để chủ động đổi đào, đáp ứng nhu cầu của “đại gia”. Hơn nữa, để chốt được deal với giá hàng chục ngàn đô cũng không phải là điều đơn giản. Nên “bố mì” phải khai thác triệt để.

Nói về chuyện “đại gia” “rùng mình” mà mất cả con xế hộp tầm tầm, L. chia sẻ: “Có ở trong giới mới biết, chỉ riêng tiền rượu trong một bữa trưa của “đại gia” với đối tác đã có thể thổi bay cả tỷ đồng. Nên việc bỏ ra 300-500 triệu đồng để vui vẻ một đêm với cái mác hoa hậu cũng là đơn giản”.

Năm 2020 và 2021 có thể coi là năm thất bát của cả “bố mì”, “má mì” lẫn gái bán dâm, bởi cả nước thực hiện giãn cách xã hội, việc mua bán dâm khó thực hiện. Thời điểm đó, tranh thủ thời gian “nông nhàn” hàng loạt sao hạng A, B... rầm rộ đi “nâng đào sửa mận” tại các bện viện, thẩm mỹ viện. Để rồi đến năm 2022 thì “bung lụa”.

Cử nhân luật đổi nghề “má mì”

Cũng trong tháng 8-2022, Cục CSHS đã phát hiện một đường dây bán dâm ngàn đô trên địa bàn TP Hà Nội. Cầm đầu đường dây là một cử nhân luật trẻ tuổi, xinh đẹp.

Tài liệu điều tra ban đầu từ Cơ quan công an cho biết, ngày 17-8-2022, Cục CSHS chủ trì phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội bất ngờ kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn khu đô thị Trung Hòa (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Các đối tượng khai nhận được kết nối từ “má mì” Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại Hải Dương).

“Má mì” Nguyễn Thị Hương Giang (ngồi giữa) và hai gái bán dâm trong đường dây.

Tại Cơ quan công an, Giang khai từng tốt nghiệp khoa luật của một trường đại học. Sau khi ra trường, Giang đầu quân về làm cho một công ty tổ chức sự kiện nên có nhiều mối quan hệ với các “đại gia” thừa tiền. Đại dịch COVID-19 nổ ra, Giang không có việc làm nên lâm cảnh thiếu tiền. Cô ta nảy sinh ý định khởi nghiệp bằng nghề “má mì”.

Đầu năm 2021, Giang sử dụng tài khoản cá nhân lập nhiều nhóm kín trên mạng xã hội rồi rủ các cô gái muốn bán dâm tham gia. Trên các nhóm kín, Giang quảng cáo gái bán dâm là sinh viên, hoa hậu, á hậu của các cuộc thi sắc đẹp.

“Má mì” thường ra giá mua bán dâm 10-15 triệu đồng, thậm chí 1.000-2.000 USD/lượt trên các nhóm. Khi có khách liên hệ, Giang yêu cầu khách chuyển tiền trước vào tài khoản ngân hàng. Sau đó, “tú bà” điều chân dài dâm sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Hương Giang. Gái bán dâm được hưởng 30%, Giang hưởng 70% trên tổng số tiền nhận được.

Giữa tháng 8-2022 Giang nhận được yêu cầu từ một “đại gia” muốn vui vẻ với 2 PGA. Giang thỏa thuận với khách mua dâm để thống nhất việc điều 2 gái bán dâm với 15 triệu đồng/người/lượt.

Sau khi khách mua dâm đã chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản của Giang, cô ta điều 2 gái bán dâm là là N.T.T.T (sinh năm 2000, thường trú tại TP Hồ Chí Minh) và N.T.H (sinh năm 1994, thường trú tại tỉnh Yên Bái) tới khách sạn để bán dâm thì bị tổ công tác phát hiện, bắt giữ. Hiện, Cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ, khởi tố cô cử nhân luật hành vi “Môi giới mại dâm”.

Nguồn: https://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/phia-sau-nhung-duong-day-ban-dam-nghin-do-i667241/Nguồn: https://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/phia-sau-nhung-duong-day-ban-dam-nghin-do-i667241/