Triệt phá đường dây cá độ hàng trăm tỷ núp bóng tiệm cầm đồ

Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 11:11 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã triệt phá đường dây đánh bạc với tổng số tiền khoảng 100 tỷ đồng của các đối tượng tham gia đánh bạc.

Các đối tượng trong đường dây

Ngày 7/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết phòng Cảnh sát hình sự (PC02) chủ trì phối hợp Công an thị xã Từ Sơn và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức do Nguyễn Như Trường (29 tuổi) và Phạm Thế Duy (hay Duy thần gió, 32 tuổi, cùng ở phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn) cầm đầu hoạt động sử dụng Internet để “tổ chức đánh bạc, đánh bạc” dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá và cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ, ném chất bẩn vào nhà con nợ để uy hiếp tinh thần.

Theo tài liệu đấu tranh, Trường quản lý trang mạng cá độ “v88ag.com” và cấp tài khoản, mật khẩu, tiền ảo cho các con bạc. Trường thỏa thuận với các con bạc vào thứ hai hàng tuần sẽ thanh toán số tiền được thua dựa trên số tiền ảo hiện có trong tài khoản. Ngoài ra, Trường cùng đồng bọn còn sử dụng mạng xã hội Zalo, tin nhắn điện thoại để nhận và chuyển cáp lô, đề; mở các cửa hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ…

Khi các con bạc không có khả năng trả nợ, chúng cho người siết nợ, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp tinh thần, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Tính từ ngày 1/9 đến nay số tiền sử dụng vào việc đánh bạc, cá độ bóng đá do Trường chỉ đạo lên tới gần 100 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, tại quán cầm đồ 86 thuộc phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn do Nguyễn Như Trường làm chủ, lực lượng Công an đã bắt quả tang Phạm Thế Duy cùng 4 đối tượng khác đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá gồm Nguyễn Xuân Giang, (29 tuổi, ở phường Trang Hạ); Chu Thành Trung Hiếu (29 tuổi, ở phường Đông Ngàn); Vũ Đắc Hà (37 tuổi) và Nguyễn Như Quảng (33 tuổi, cùng ở phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn). Đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an làm rõ thêm 4 đối tượng khác có hành vi đánh bạc dưới hình thức lô, đề, bóng đá.

Tang vật thu giữ gồm 126 triệu đồng, 1 bộ máy vi tính, 7 điện thoại di động dùng để đánh bạc qua mạng cùng nhiều sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc và cho vay nặng lãi.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bị bắt giữ đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề….

Hiện phòng PC02 đang phân loại để xử lý các đối tượng và tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/triet-pha-duong-day-ca-do-hang-tram-ty-nup-bong-tiem-cam-do-1039210.html