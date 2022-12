Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 2.000 tỉ đồng

6 đối tượng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú

Trưa 13-12, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh có quy mô giao dịch gần 2.000 tỉ đồng.

Công an đã khởi tố 8 đối tượng: Nguyễn Công Anh (SN 1989, ngụ xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà); Trần Mạnh Hà (SN 1984, ngụ txã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân); Nguyễn Viết Tuấn (SN 1991, ngụ xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên); Trần Trọng Đức (SN 1990, ngụ xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà); Phan Khắc Bình (SN 1991, ngụ xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên); Trần Văn Công (SN 1989, ngụ phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Lưu Ngọc Cương (SN 1970, ngụ phường Dĩ An); Đỗ Phi Hoàng (SN 1987, ngụ phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Công an đã ra lệnh tạm giam Nguyễn Công Anh và Trần Văn Công; số còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Công Anh và Trần Văn Công bị lực lượng chức năng dẫn giải về trại tạm giam

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ ngày 29-11 đến nay, sau quá trình theo dõi, nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh do Nguyễn Công Anh cầm đầu; sử dụng, quản lý tài khoản cấp độ SuperMaster (siêu tổng đại lý) NW72SUB34 từ năm 2018.

Tài khoản này có 1.825.000 điểm, tương đương 73 tỉ đồng. Tính lũy kế từ khi hoạt động đến nay, số tiền giao dịch gần 2.000 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

