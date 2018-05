Trái tim trao nhầm và cái chết oan nghiệt của một nữ sinh

Thứ Sáu, ngày 11/05/2018 10:47 AM (GMT+7)

Mặc dù cô bạn gái đã nói lời chia tay, nhưng Đạt vẫn không thôi ý định tìm cách nối lại tình xưa. Vốn sẵn máu ghen trong người, khi nhìn thấy hình ảnh người yêu bên cạnh một người đàn ông khác, Đạt đã bỏ dở công việc bên Trung Quốc để trở về nước và lên kế hoạch trả thù tàn độc.

Bức hình đối tượng Lê Quốc Đạt đăng lên mạng xã hội trước khi gây án.

Vết trượt dài của một thanh niên trẻ tuổi

Cái chết đầy oan nghiệt của cô nữ sinh Nguyễn Thị Thắm (SN 2001, học sinh Trường THPT Tứ Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) cách đây không lâu vẫn khiến cho nhiều người dân sinh sống tại xã Vô Tranh, huyện Lục Nam xót xa khi nhớ lại. Theo đó, kẻ khiến nữ sinh Thắm chết bằng 12 nhát dao ngay trước cổng trường học không ai khác chính là Lê Quốc Đạt (SN 1996, ở xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, là bạn trai cũ của Thắm).

Quá trình tìm hiểu của PV được biết, đối tượng Đạt có hoàn cảnh khá éo le. Bố mẹ ly hôn từ khi Đạt còn rất nhỏ. Sau đó, người mẹ rời quê hương đi làm ăn xa, Đạt ở lại sinh sống cùng bà ngoại. Chính vì thiếu đi sự chăm sóc, giáo dục của bố mẹ nên Đạt sống không có định hướng.

Để có tiền nuôi cháu ăn học, bà ngoại Đạt phải sớm hôm làm việc không quản nắng mưa. Tuy vậy, mới học đến lớp 9, Đạt đã tự ý nghỉ học. Lý do mà đối tượng này đưa ra là để đi làm kiếm tiền, phụ giúp bà ngoại trang trải cuộc sống. Thời gian đầu khi mới đi làm, Đạt vẫn còn quan tâm đến gia đình. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, do thường xuyên giao du với những đối tượng xấu nên tính nết Đạt đã thay đổi hẳn. Thậm chí, có lần đối tượng này còn lớn tiếng, dọa đánh cả bà ngoại của mình chỉ vì một lý do nhỏ nhặt, bị nhắc do ra ngoài không tắt điện.

Ông Trần Văn Mạnh - Chủ tịch UBND xã Vô Tranh thông tin, Đạt là một người không có nghề nghiệp ổn định. Mặc dù chưa có tiền án nhưng thuộc diện theo dõi vì nghi có sử dụng ma túy đá. Mẹ của đối tượng này cũng từng phải chịu án về tội mua bán tàng trữ chất ma túy.

Mối tình say nắng và cái kết xót xa

Trường THPT Tứ Sơn nơi Đạt dùng dao sát hại bạn gái.

Đạt và cô nữ sinh Nguyễn Thị Thắm quen biết nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Sau một thời gian qua lại tìm hiểu, 2 bên nảy sinh quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, với bản tính chơi bời, lêu lổng, lại ghen tuông mù quáng nên mới yêu nhau một thời gian, Đạt đã nhiều lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Thắm.

Không chỉ hành hung bạn gái, Đạt còn nhiều lần tìm tới tận nhà Thắm ăn nói hỗn láo. Biết chuyện, bố mẹ Thắm đã khuyên nhủ con gái sớm cắt đứt mối quan hệ với Đạt để tập trung vào chuyện học hành. Nghe lời khuyên của người lớn nên Thắm đã chủ động nói lời chia tay. Cách đây hơn 1 tháng, Đạt bỏ nhà sang tận Trung Quốc để làm ăn. Trong một lần truy cập mạng xã hội Facebook, đối tượng này tình cờ xem được clip Thắm đi hát karaoke cùng một thanh niên khác. Máu ghen trong người nổi lên, Đạt đùng đùng bỏ việc để trở về nước.

Một số nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra án mạng vài ngày, Lê Quốc Đạt đã đưa Thắm về một căn nhà bỏ hoang, sát với nhà bà ngoại của mình. Khi đến nơi, Đạt đóng cửa lại rồi dọa nạt cô bạn gái. Chỉ khi bà ngoại của Đạt nghe thấy tiếng động chạy sang đập cửa, đối tượng này mới thôi. Không lâu sau đó, Đạt còn đăng tải lên trên mạng xã hội hình ảnh đang lau chùi một con dao, kèm dòng chữ ngụ ý sẽ trả thù vì bị người yêu phản bội.

Vào một ngày cuối tháng 4/2018, Đạt mang theo hung khí rồi tìm tới Trường THPT Tứ Sơn, nơi Thắm đang theo học để nói chuyện. Tại một quán ăn phía ngoài cổng trường, Đạt ngỏ ý muốn nối lại chuyện tình cảm, nhưng Thắm thẳng thừng từ chối. Cho rằng bạn gái đã có người đàn ông khác, Đạt lạnh lùng dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Thắm. Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân không kịp phản ứng và ngã quỵ xuống đường. Chứng kiến vụ việc, rất nhiều học sinh, lẫn người dân đều hoảng sợ, chạy tán loạn.

Gây án xong, Đạt đã tìm tới trụ sở cơ quan công an để đầu thú. Tiếp nhận tin báo, CQĐT – CA huyện Lục Nam đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để giải quyết. Trao đổi với PV, Đại tá Phạm Đình Độ- Trưởng Công an huyện Lục Nam thông tin: “Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đạt khai nhận đã quen nạn nhân được 1 năm, yêu được hai tháng. Do trước đó thấy nạn nhân đi hát karaoke cùng một người bạn nam khác, có quay clip rồi đăng lên mạng xã hội, đối tượng xem được và nổi máu ghen. Sau đó đối tượng chuẩn bị hung khí, gọi nạn nhân ra gần cổng trường nói chuyện rồi rút dao ra đâm nạn nhân. Theo kết quả khám nghiêm tử thi, trên thi thể nạn nhân có tổng cộng 12 vết dao dâm, dẫn đến mất máu cấp khiến nạn nhân tử vong”.

Nói về vụ án mạng đau lòng trên, bà Nguyễn Thị Hà (một người dân sinh sống tại xã Vô Tranh, huyện Lục Nam) cho biết: “Giờ bọn trẻ yêu đương nhau dễ dàng quá. Đến khi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã thì suy nghĩ, hành động liều lĩnh vô cùng. Vụ án mạng mới xảy ra tại địa phương là một ví dụ điển hình cho câu chuyện đó. Giờ một người đã mất, kẻ còn lại đối diện tù tội, có lẽ đau khổ và day dứt nhất là những người ở lại mà thôi”.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi).