Hung thủ giết nữ sinh Bắc Giang “chơi đá” trước khi gây án?

Thứ Hai, ngày 30/04/2018 08:20 AM (GMT+7)

Hung thủ giết nữ sinh Bắc Giang từng cắt tay trong cơn ngáo và không loại trừ chơi đá trước khi gây án.

Hàng xóm của Lê Quốc Đạt kể đã từng cho đối tượng vay 1,5 triệu đồng đi viện khâu vết cắt tay trong cơn ngáo đá

Từng cắt tay trong cơn ngáo đá

Theo bà C. - bà ngoại của Lê Quốc Đạt, hung thủ giết nữ sinh Nguyễn Thị Lệ Thuỷ trưa 27/4 trước cổng trường Tứ Sơn, Lục Nam, Bắc Giang, Đạt chơi đá chừng một năm trở lại đây. Từ Tết (Mậu Tuất) đến giờ, Đạt thường xuyên rủ rê bạn bè về nhà tụ tập, ăn uống, ngủ nghỉ, có lúc đến 20 người. Và cũng từ thời điểm đó, đối tượng này nhiều lần ngáo đá. Đặc biệt, chừng một tuần trước thời điểm gây án, trong một cơn ngáo đá, Đạt đã cắt tay tự tử tại nhà.

Theo bạn bè của Thuỷ, Đạt cư xử nóng nảy, hay ghen. Còn bà ngoại Đạt kể đối tượng đã nhiều lần đánh cô gái, thậm chí có lần lôi cô về nhà kề dao vào cổ. Trước khi án mạng xảy ra, tên này từng doạ gia đình nạn nhân.

Bà T., hàng xóm của nhà Đạt xác nhận với PV Báo Giao thông, đã cho cậu ta vay 1,5 triệu đồng đi viện để khâu vết cắt. “Nghe đâu nó phải khâu tới 5 mũi”, bà T. nói.

Theo tìm hiểu của PV, đây cũng là thời điểm đối tượng này liên tục chia sẻ tâm trạng bi quan, buồn bã trên trang facebook cá nhân, như: “Ai trả lại tôi những tháng ngày nói cười vui vẻ, con tim này nhức nhối quá”; “cuộc đời không như là mơ”... Đặc biệt, tối 21/4, Đạt đăng dòng trạng thái: “Nếu một buổi sáng tao không bao giờ dậy nữa, có ai sẽ nhớ tao không” kèm bức ảnh đoàn người đang khiêng chiếc quan tài.

Hai ngày trước khi xuống tay với người yêu cũ, hàng xóm phát hiện Đạt mua thuốc trừ sâu ở cửa hàng gần nhà và đã mách với cậu ruôt của thanh niên này. Tuy nhiên, đó cũng là ngày Đạt bỏ nhà đi.

Anh D., một người quen với Lê Quốc Đạt, nhớ lại, vài giờ trước khi gây án, D. thấy cậu ta ngồi ở quán ăn và cũng là hiện trường vụ án mạng. “Tôi ngồi uống nước ở bàn bên. Vì có biết nhau nên cũng chào hỏi xã giao vài câu. Cậu ta lôi con dao bấm ra khoe, rồi còn kể cả đêm trước bị ho, mất ngủ, 2 mắt thâm quầng. Song, tâm trạng và lời nói thì có gì đó khá phấn khích”, anh D. nói.

Một người “anh em” với Đạt tên T. kể, trước khi “hành động”, đối tượng này còn gọi điện chế độ video cho T. bảo chờ cậu ta “sắp cho xem cái này hay lắm”.

Trên facebook cá nhân của Lê Quốc Đạt cũng lưu lại thông tin trao đổi của đối tượng này với một số bạn bè sáng 27/4. “Đang cổng trường rồi chờ tin vui” - Đạt viết. Khi có bạn bình luận hỏi han vụ gì, có to không, Đạt nhắn nhủ “To đùng, tý nữa ra chơi rồi hóng”.

Lời nhắn nhủ bạn "chuẩn bị hóng, có vụ to" của Lê Quốc Đạt trước giờ gây án

Chia sẻ với Báo Giao thông, bà ngoại Đạt nhận định: “Nó ngáo đá nên mới làm thế. Đâm một nhát, con bé kia ngã ra, xong vẫn cố vùng chạy. Nó lập tức đuổi theo đâm tiếp tổng cộng tới 13 nhát”.

Bố mẹ thờ ơ nghe tin con giết người?

Trước thông tin gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Lệ Thuỷ cho biết từ hôm án mạng xảy ra, gia đình Đạt không một lời hỏi han, anh T., cậu ruột của Đạt phân trần: hàng xóm cũng động viên sang nhà cô gái nói chuyện nhưng trong nhà anh không có nổi một đồng. Hơn nữa, cả gia đình mang tâm lý mặc cảm cháu mình gây ra tội tày đình, nên cũng không biết ăn nói ra sao!

Quả thật, ngôi nhà anh T. nhìn ngoài có đỡ tuyềnh toàng hơn căn nhà đứa cháu, song bên trong cũng thiếu thốn ngoài sức tưởng tượng. Cả gia tài anh T., tài sản đáng giá nhất là chiếc xe máy!

Căn nhà cũ kỹ của anh T. nằm sát nhà Lê Quốc Đạt

Anh T. kể, trưa 27/4, cả nhà vừa ăn cơm xong thì anh T. nhận điện thoại báo tin cháu mình giết người! Ngóng thông tin rồi anh T. tìm đến chỗ Đạt bị tạm giữ, song cơ quan điều tra không cho gặp.

Trong khi đó, bà C. cho biết, cũng đã gọi điện cho mẹ Đạt nói tình hình, song chị này còn lấp lửng nói không biết có về được không. Bà C. phải gọi đến lần thứ hai mẹ Đạt mới tìm về. Song về đến nhà, chị này lập tức gọi điện cho chồng cũ, bảo có lo cho con được thì lo, chứ mình cũng kiệt sức rồi. “Đáng buồn là bố nó cũng im lặng luôn”, bà C. buồn bã.

Bên trong nhà cậu ruột Lê Quốc Đạt không có tài sản gì giá trị