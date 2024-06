Tp.HCM: Truy tố nghịch tử sát hại mẹ ruột

Viện KSND thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Lê Văn Vàng (SN 1989, ngụ thành phố Hồ Chí Minh) về tội Giết người.

Bị can Vàng thời điểm mới gây án.

Theo nội dung vụ án, Lê Văn Vàng không có nghề nghiệp ổn định, không chịu kiếm việc làm và hay chơi bời nên bị mẹ nhiều lần la mắng.

Sáng ngày 30/3/2023, Vàng đi chơi về đến nhà thì thấy bà P.T.M.N. (SN 1968, mẹ ruột Vàng) và em gái đang ngồi may gia công tại khu vực phòng khách. Nghĩ về việc bị mẹ thường xuyên la mắng vì không chịu đi làm, Vàng xuống bếp lấy dao chém bà N. khiến nạn nhân tử vong.

Thấy anh trai chém mẹ, người em gái la hét, rồi hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi nhà. Gây án xong, Vàng lấy một phần thi thể của mẹ bỏ trong thùng rác trước nhà.

Tiếp đến, Vàng đi vào nhà bế cháu ruột sang nhà hàng xóm gửi.

Sáu đó, Vàng tiếp tục trở về nhà, xuống bếp lấy 2 con dao, mục đích là đi tìm bố để giết. Khi đi ra sân lấy xe máy để đi thì Vàng không tìm thấy chìa khóa xe.

Khi Vàng đang loay hoay ở sân nhà thì 2 cán bộ thuộc phường Tân Thới Hiệp, quận 12 cùng bảo vệ dân phố có mặt. Những cán bộ này khuyên Vàng bình tĩnh, hợp tác với cơ quan công an nhưng hắn chống đối.

Một lúc sau, Vàng vẫn cầm 2 con dao trên tay, không hợp tác khi được yêu cầu bỏ hung khí xuống mà còn tiến lại phía tổ công tác. Lúc này, một chiến sĩ Công an phường Tân Thới Hiệp nổ 3 phát súng chỉ thiên nhưng Vàng không sợ, thách thức tổ công tác.

Quyết tâm khống chế nghi phạm gây trọng án, ông H. (chiến sĩ Công an phường Tân Thới Hiệp) bắn phát súng thứ 4 vào chân bị can Vàng. Trúng đạn, Vàng ngồi xuống đất, buông 2 con dao ra sân. Ngay lúc này, công an đã xông vào khống chế Vàng đưa đi bệnh viện điều trị.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và test ma túy đối với Vàng, cơ quan chức năng xác định Vàng âm tính với cả 2 chất kích thích này.

Lê Văn Vàng sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Giết người. Tại cơ quan điều tra, Vàng hợp tác, khai báo thành khẩn. Về nguyên nhân gây án, Vàng khai do thường bị mẹ la mắng vì không chịu đi làm nên ấm ức.

Cáo trạng xác định, bị can Vàng thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, phạm tội có tính chất côn đồ, tàn ác. Hành vi của Vàng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng là thứ quý giá nhất được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Về tình tiết giảm nhẹ hình phạt, cáo trạng ghi nhận việc bị can Vàng thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ án.

