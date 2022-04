Lạc lối trong mối tình vụng trộm, giết người tình kém 7 tuổi rồi ném xác xuống vực

Chủ Nhật, ngày 24/04/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Mặc dù đã có gia đình, nhưng Vử vẫn nảy sinh tình cảm với người phụ nữ hàng xóm. Khi biết không thể công khai đến với nhau, đối tượng đã xuống tay sát hại người tình rồi tìm cách tự tử.

Mất tích bí ẩn

Thôn Bản Kha, xã Sín Chéng là một vùng đất xa xôi, hẻo lánh và khó khăn bậc nhất thuộc địa bàn huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai). Dân cư nơi đây quanh năm chỉ sống nhờ vào ruộng nương và chăn nuôi gia súc. Vì vậy cuộc sống trôi đi trong yên bình, trầm lặng. Cho tới một ngày cuối năm 2021, không gian tĩnh mịch đó bỗng chốc bị phá vỡ bởi một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Theo tài liệu điều tra, sáng 9/12/2021, chị S.T.M (SN 1976, trú tại thôn Bản Kha, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, Lào Cai) rời khỏi nhà lên rừng lấy củi. Tuy vậy, tới chiều muộn cùng ngày, không thấy chị M trở về, điện thoại không thể liên lạc khiến gia đình, người thân cảm thấy lo lắng. Linh cảm có chuyện chẳng lành, mọi người đã tỏa ra tìm kiếm ở những địa điểm chị M hay tới, nhưng đều không có kết quả.

Công cuộc tìm kiếm vẫn tiếp diễn vào ngày hôm sau. Cho tới tận chiều tối cùng ngày, một số người dân bất ngờ phát hiện chiếc điện thoại di động của chị M. bị đập vỡ, giấu trong một hốc đá nhỏ. Lần theo những dấu vết manh mún đó, khoảng 6h sáng 11/12, đoàn tìm kiếm rụng rời chân tay khi tìm thấy thi thể chị M. dưới vực sâu, với rất nhiều thương tích trên cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Si Ma Cai phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương triển khai lực lượng, nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Do nơi phát hiện thi thể nạn nhân có địa hình hiểm trở, xa xôi, hẻo lánh, nên việc tiếp cận hiện trường của công an gặp rất nhiều khó khăn.

Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được cơ quan điều tra tiến hành tỉ mỉ, nhằm không bỏ sót bất kì dấu vết nào. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, bước đầu công an nhận định đây là một án giết người, cướp tài sản có tính chất phức tạp.

Thông tin chị M. bị giết hại, khiến người thân gần như suy sụp. Dư luận địa phương cũng không giấu được tâm trạng hoang mang, lo lắng. Với quyết tâm cao độ phá án nhanh, nhằm trấn an dư luận, Công an tỉnh Lào Cai đã khẩn trương tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm truy bắt hung thủ.

Kẻ sát nhân lộ mặt

Nhân thân cùng các mối quan hệ của nạn nhân được điều tra viên thu thập thông tin đầy đủ. Nhiều đối tượng tình nghi được công an đưa vào diện sàng lọc, đấu tranh. Nổi cộm lên trong số đó là Giàng A Vử (SN 1969, hàng xóm của nạn nhân). Giàng A Vử là thành phần "bất hảo" ở địa phương. Trước đó, đối tượng sống ở xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, Lào Cai, nhưng thường xuyên gây ra các vụ trộm cắp, bị người dân trong xã phát hiện. Do không sống được ở xã Tả Thàng, đối tượng chuyển đến xã Sín Chéng sinh sống. Trong quá trình sinh sống tại đây, Vử nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ góa bụa rồi nên duyên vợ chồng. Dù đã có vợ con, nhưng Vử vẫn không bỏ được thói trăng hoa. Gã thường xuyên trêu ghẹo những người phụ nữ khác khi có cơ hội. Biết chị M. có chồng đi làm ăn xa tận Đắk Lắk, nên Vử thường xuyên ghé qua.

Những nghi vấn của các đơn vị nghiệp vụ về Vử càng có cơ sở khi đối tượng vắng mặt tại địa phương vào thời điểm chị M mất tích. Qua đấu tranh, công an được anh trai của Vử cho biết, khoảng 5h ngày 11/12, Vử đã rời khỏi xã Tả Thàng đi về xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai). Lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã thông báo đến Công an các địa phương, nơi đối tượng có thể đi qua để phối hợp truy bắt.

Đối tượng Giàng A Vử tại hiện trường nơi xảy ra vụ án

Trong hành trình di chuyển từ Mường Khương về Bắc Hà, Vử đã gây ra vụ va chạm giao thông với một chiếc ô tô. Chính vì vậy, Công an xã Nậm Mòn (huyện Bắc Hà) đã tạm giữ đối tượng tiến hành xử lý vụ tai nạn giao thông. Sau khi nhận được thông tin trao đổi của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Nậm Mòn đã giữ lại đối tượng Vử.

Tại Cơ quan điều tra, trước nhiều chứng cứ không thể chối cãi, Vử đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai, anh ta có tình cảm với chị M, song vào thời điểm đó, cả hai đều đã có gia đình nên hẹn ước đến kiếp sau sẽ lấy nhau. Vử đã trao cho chị M tín vật đính ước.

Trưa 9/12, Vử đi nhặt củi. Đến khoảng 12h cùng ngày thì Vử gặp chị M. Lúc này, Vử giữ chị M lại và đòi lại vật đính ước. Khi đối tượng Vử tiến sát gần chị M thì chị không đồng ý, hai bên đã xảy ra vật lộn, giằng co. Sau đó cả 2 trượt chân rồi rơi xuống một lối mòn. Khi thấy chị M nằm trên đất, đối tượng đã nghĩ đến việc sát hại nạn nhân rồi tự tử để cả hai được sống với nhau ở kiếp sau. Nghĩ là làm, Vử dùng đá đập vào đầu của chị M. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, đối tượng lục soát trong người lấy đi một chiếc ví tiền. Tiếp đó, Vử kéo thi thể nạn nhân ném xuống vực sâu.

Sau khi gây án, Vử kiểm tra ví của nạn nhân, lấy đi hơn 10 triệu đồng. Chiếc điện thoại của nạn nhân, đối tượng đập vỡ với mục đích để gia đình không thể liên lạc được nữa. Vử về nhà lấy thêm một số đồ dùng cá nhân rồi đến nhà anh trai ở xã Tả Thàng. Trên đường đi, Vử đã vặt lá ven đường mà gã cho rằng là lá ngón để tự tử, nhưng bất thành.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/lac-loi-trong-moi-tinh-vung-trom-ga-dan-ong-giet-hai-nguoi-tin...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/lac-loi-trong-moi-tinh-vung-trom-ga-dan-ong-giet-hai-nguoi-tinh-kem-7-tuoi-nem-xac-xuong-vuc-sau-172220423180201027.htm