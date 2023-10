TP.HCM: Phát hiện một người bị đâm gục sau tiếng la hét trong dãy nhà trọ ở Bình Tân

Khu vực con hẻm nơi xảy ra vụ việc

Ngày 14/10, Công an quận Bình Tân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ án mạng tại con hẻm đường Bình Thành, khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, tối 13/10, người dân tại hẻm thuộc đường Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) nghe tiếng la hét, rượt đuổi nhau.

Sau đó người dân đi kiểm tra thì phát hiện một thanh niên bị đâm gục trong dãy nhà trọ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh ở khu vực, điều tra truy xét.

Người dân địa phương cho biết, nạn nhân (khoảng 34 tuổi) và không phải là người thuê trọ ở đây.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra.

