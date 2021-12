TP.HCM: Nhóm đối tượng vào tận nhà dân dàn cảnh để cướp tài sản

Thứ Hai, ngày 13/12/2021 16:31 PM (GMT+7)

Đến tận nhà người phụ nữ ở Sài Gòn để dàn cảnh đòi nợ, nhóm đối tượng sau đó đánh tới tấp nạn nhân rồi cướp điện thoại bỏ chạy.

Các đối tượng: Khoa, Anh, Tuyên

Ngày 13/12, Công an TP.HCM cho biết Công an quận Bình Thạnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Lê Ngọc Anh (25 tuổi), Nguyễn Văn Tuyên (26 tuổi, cả hai cùng quê Hải Phòng) và Trần Kim Khoa (25 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, chiều 11/12, Công an phường 12 (quận Bình Thạnh) nhận được tin báo của chị T.N.M.H (ngụ quận Bình Thạnh) về việc có một nhóm thanh niên đến nhà chị và yêu cầu trả tiền nợ.

Khi chị H. khẳng định không vay tiền thì một đối tượng yêu cầu chị đưa điện thoại di động để kiểm tra và chị H. đưa điện thoại. Người phụ nữ sau đó đòi lại điện thoại di động thì bị các đối tượng đánh tới tấp vào mặt và người.

Sau khi cướp điện thoại di động của nạn nhân, nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP tổ chức truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an chóng xác định, bắt giữ được các đối tượng trên chỉ sau 1 ngày gây án.

