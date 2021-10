2 đối tượng lừa gần 30 người mua xe máy "ảo" qua facebook

Chủ Nhật, ngày 31/10/2021 06:35 AM (GMT+7)

Lập 15 tài khoản facebook đăng nhập vào các hội nhóm để rao bán xe máy cho những người có nhu cầu mua xe máy giá rẻ, không có giấy tờ và không rõ nguồn gốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi nhận tin báo của các bị hại ở một số địa bàn của tỉnh Hà Nam bị đối tượng lợi dụng mạng xã hội Facebook, Zalo lừa đảo bán xe máy giá rẻ qua mạng xã hội và yêu cầu chuyển khoản, đặt cọc, sau đó chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Hà Nam đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ kịp thời điều tra làm rõ thủ phạm.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập, tối 29/10 cơ quan Công an đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Vương Văn Phong (SN 1990) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1997) cùng trú ở huyện Ứng Hòa TP Hà Nội về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; thu giữ 2 bộ máy tính, 5 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan.

Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Phong và Đạt

Thủ đoạn của Phong và Đạt là lập các tài khoản Facebook với nhiều tên gọi, như: “Duy Thọ”, “Nie Nie”… sau đó đăng nhập vào các hội, nhóm Facebook: “Giao vặt Nam Định”, “Hội đồng hương Ba Vì”… để đăng tin với nội dung: “Tôi có xe không giấy tờ, ai có nhu cầu thì nhắn tin qua Zalo hoặc liên hệ vào số điện thoại di động” và kèm theo hình ảnh các loại xe máy, như: Dream, Wave ở tình trạng còn mới do chúng cắt ghép đăng tải nhằm câu like người dùng ham rẻ.

Khi có khách mua xe và nhắn tin vào tài khoản Zalo “Xe máy Hải Hiền” theo số điện thoại của chúng, 2 đối tượng thống nhất giá trị xe, thời gian giao xe và yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản.

Sau 1 đến 2 ngày, chúng gọi điện yêu cầu người mua chuyển nốt tiền để giao xe với thủ đoạn gửi hình ảnh thể hiện việc đã vận chuyển xe đến địa điểm giao, do đó người mua khi chuyển tiền thành công chúng liền chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Với phương thức, thủ đoạn trên, từ đầu tháng 10/2021 đến nay, 2 đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 30 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng.

Hiện, Công an đã bắt giữ Vương Văn Phong và Nguyễn Tiến Đạt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nam đề nghị ai là bị hại do 2 đối tượng lừa đảo với thủ đoạn trên hãy liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam để phối hợp giải quyết.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/2-doi-tuong-lua-gan-30-nguoi-mua-xe-may-ao-qua-facebook-i633309/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/2-doi-tuong-lua-gan-30-nguoi-mua-xe-may-ao-qua-facebook-i633309/