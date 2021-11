Tóm trọn ổ “bay lắc”

Thứ Hai, ngày 01/11/2021 20:00 PM (GMT+7)

Lúc 1H30 ngày 29-10, Đội Cảnh sát ma túy- Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) phối hợp Công an phường Xuân Phú (TP Huế) bất ngờ kiểm tra quán kinh doanh dịch vụ ăn uống K&K

Lúc 1 giờ 30 ngày 29-10, Đội Cảnh sát ma túy- Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) phối hợp Công an phường Xuân Phú (TP Huế) bất ngờ kiểm tra quán kinh doanh dịch vụ ăn uống K&K (tại số 51- Lê Viết Lượng, TP Huế) do Nguyễn Thị Như Ý (1994, trú H. Phú Vang, TT-Huế) làm chủ thì phát hiện có 3 phòng gồm 29 nam nữ có hành vi: “tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tang vật thu giữ được gồm nhiều viên nén và gói ni-lông chứa ma túy các loại với tổng khối lượng 4,9685gam. Tiến hành test nhanh, lực lượng Công an xác định 20/29 đối tượng cùng 2 nhân viên của quán dương tính với ma túy. Hiện Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm chủ quán và các đối tượng theo quy định của pháp luật.

