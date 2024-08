Một phụ nữ 8 năm trốn lệnh truy nã trong vỏ bọc người dọn vệ sinh

Ngày 8-8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã di lý Bùi Thị Thu Sương (49 tuổi) vừa bị bắt theo lệnh truy nã từ TPHCM về Bình Thuận để tiếp tục điều tra, xử lý theo qui định.

Bùi Thị Thu Sương bị bắt giữ sau 8 năm trốn lệnh truy nã.

Được biết, năm 2016, Bùi Thị Thu Sương ( ngụ thôn An Phú, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên người phụ nữ này sau đó bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an huyện Hàm Thuận Bắc ra lệnh truy nã trên toàn quốc.

Quá trình truy bắt người phụ nữ này gặp khá nhiều khó khăn do người này liên tục thay đổi chỗ ở và thường xuyên thay đổi công việc.

Đầu tháng 8-2024, các trinh sát phát hiện và xác định bà Bùi Thị Thu Sương đang làm công việc đưa đón trẻ thuê và dọn dẹp vệ sinh bán thời gian tại các căn hộ, chung cư trên địa bàn TPHCM.

Ngày 6-8, Công an Hàm Thuận Bắc cử một tổ công tác phối hợp với Công an phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM xác minh thông tin và bắt giữ Bùi Thị Thu Sương theo quyết định truy nã tại một chung cư ở quận 7, TPHCM, kết thúc 8 năm lẩn trốn của người phụ nữ này.

