Tội ác từ tính ích kỷ

Trong phòng xử số 5 của TAND Cấp cao tại TPHCM vào cuối tuần qua đã diễn ra phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Bùi Văn Hòa (ảnh, 30 tuổi, ngụ Hậu Giang) về tội giết người.

Cố sát cháu bé 2 tuổi

Kẻ thủ ác được lực lượng Cảnh sát tư pháp Công an tỉnh Long An dẫn giải đến trụ sở TAND Cấp cao tại TPHCM, với gương mặt hốc hác. Hắn tầm thước, tóc húi cua, khoác áo sơmi rộng thùng thình, nhỏ thó đi giữa những người dẫn giải. Dường như cảm nhận được tội ác ghê rợn của mình, hắn chỉ cúi gầm mặt, bước vào băng ghế dành cho bị cáo.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Hòa bị TAND tỉnh Long An tuyên án tử hình. Liên quan đến vụ việc, người tình của gã là Nguyễn Thị Thu Vân (29 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) cũng bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm. Sau phiên sơ thẩm, Hòa kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, Hòa và Vân quen nhau qua mạng xã hội. Dù cả hai đã có gia đình và con riêng, nhưng vẫn mê say tình cảm "ngoài luồng". Theo tiếng gọi của tình yêu, đầu tháng 02-2020, Vân bồng con gái là N.T.X.T (2 tuổi), bắt xe khách từ Quảng Ngãi vào H.Bến Lức (Long An) gặp Hòa. Cả hai thuê nhà sống chung với nhau như vợ chồng. Do bé T. hay khóc quấy vào ban đêm, khiến Hòa không ngủ được nên y thường xuyên đánh đập cháu.

Dẫn giải bị cáo sau khi tòa tuyên án

Hồi 21 giờ ngày 18-12-2020, khi đang ngủ, Hòa bị đánh thức bởi tiếng khóc của bé T. Tức giận, gã xông tới đánh vào vai, mông rồi lôi cháu T. vô nhà vệ sinh, nhấn đầu vào nước. Đến 23 giờ cùng ngày, bé T. vẫn không chịu nín, Hòa bật dậy đá mạnh, khiến đứa nhỏ văng vào tường rồi rơi xuống nền nhà nằm bất động, mặt tím tái. Thấy vậy, Hòa và Vân hô hấp nhân tạo nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Thấy cháu T. tử vong, Hòa cấm Vân không được nói cho ai biết. Sáng hôm sau, hắn quấn thi thể nạn nhân, bỏ vào túi xách màu hồng, cùng Vân chở đi giấu ở bụi cỏ dại dưới chân cầu trên đường cao tốc TPHCM-Trung Lương nhằm phi tang. Một tháng sau, ngày 18-1-2021, sau khi được người nhà động viên, Vân đến cơ quan công an đầu thú và cùng người tình chỉ nơi giấu thi thể cháu T. Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân bé T. tử vong do bị đa chấn thương vùng răng, hàm, ngực, gãy xương sườn và xương đòn.

Giữ quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát tiến hành phẩn thẩm tra bị cáo và nêu quan điểm thống nhất với bản án sơ thẩm trước đó, truy tố Hòa về tội giết người, vì mục đích của bị cáo là nhằm tước đoạt mạng sống của nạn nhân, thực hiện hành vi đến cùng.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định: Bị cáo Hòa thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, giết người dưới 16 tuổi, vi phạm Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, sau khi phạm tội còn đe dọa, lôi kéo Vân cùng che giấu hành vi phạm tội. Hành vi của Hòa thể hiện tính côn đồ, mất hết tính người. Mức án tử hình mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Lời sám hối muộn màng

Trong lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án, Hòa vẫn mong một cơ hội sống để nuôi cha già, lời nói đứt quãng vì sám hối. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Khi tòa tuyên án, Hòa phải đứng dậy. Vẫn gằm mặt, khóe mắt gã ngân ngấn nước. Bản án thể hiện: Trong quá trình xét xử, bị cáo này thành khẩn khai báo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phạm tội lần đầu, mẹ bị cáo đã chết. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy Hòa không còn khả năng cải tạo, cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội để đảm bảo nghiêm minh của pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hòa không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ mới nên HĐXX không có căn cứ chấp nhận kháng cáo mà tuyên y án tử hình đối với bị cáo.

