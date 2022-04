Tội ác gây chấn động dư luận ở Cà Mau

Để vớt thi thể nạn nhân, Công an tỉnh Cà Mau và chính quyền địa phương đã huy động nhiều máy bơm nước công suất lớn.

Những ngày qua, dư luận ở Cà Mau bàng hoàng trước thông tin anh ruột đã ra tay sát hại em trai của mình rồi che giấu tội phạm bằng cách dùng nhiều vật dụng dìm thi thể xuống đáy vuông tôm.

Mấy ngày trước đó, gia đình ông Phạm Văn Nhỏ (SN 1977, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) vô cùng sốt ruột khi ông này bỗng nhiên mất tích, dù đã hỏi thăm nhiều nơi nhưng vẫn không ai biết ông Nhỏ ở đâu.

Thi thể dưới đáy vuông tôm

Đến ngày 13-4, Công an xã Hồ Thị Kỷ và người thân đến vuông tôm nơi ông Nhỏ thường hay nuôi tôm tại phường Tân Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau tìm nhưng chỉ thấy có mỗi chiếc xuồng trong vuông.

Thi thể nạn nhân bị dìm xuống vuông tôm

Nghi vấn nạn nhân có thể rơi xuống nước, nên lực lượng đã tổ chức mò tìm và phát hiện thi thể một người đang bị gài chặt bởi các đoạn cây. Do đó, dù đã chết mấy ngày nhưng thi thể ấy vẫn không thể nổi lên mặt nước.

Trong thời gian ngắn nhất, các lực lượng nghiệp vụ và công an các địa bàn liên quan nhanh chóng đến hiện trường. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đại tá Phạm Ninh Lũy - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau - đến ngay hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng bắt tay vào việc.

Xung quanh hiện trường là nhà dân được bao bọc bởi các vuông tôm rộng lớn. Khu vực trên vắng vẻ, nhiều lùm cây lớn, rậm rạp, từ vị trí phát hiện nạn nhân đến ngoài đường lộ khá xa. Chính vì vậy, có thể thủ phạm đã lợi dụng để che giấu hành vi giết người, giấu thi thể.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Để có thể vớt thi thể nạn nhân phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và chôn cất, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã huy động nhiều máy bơm nước công suất lớn. Đến trưa 14-4, thi thể nạn nhân đã lộ rõ và được xác định là ông Phạm Văn Nhỏ, người mất tích từ ngày 11-4.

Từ khi phát hiện thi thể dưới đáy vuông tôm đến khi trục vớt được, rất đông người dân địa phương và các vùng lân cận kéo đến xem rồi bàn tán, bức xúc với hành vi ra tay tàn ác của thủ phạm. Dư luận rất trông chờ vào cơ quan công an sớm phá án, bắt nhanh thủ phạm.

Ngỡ ngàng kẻ thủ ác

Thông tin ban đầu, tuy đã ngoài 40 nhưng ông Nhỏ vẫn chưa lập gia đình, hằng ngày chăm sóc mẹ già bị bệnh liệt giường cùng người chị gái cũng bị bệnh nhiều năm. Theo đánh giá của người dân, nạn nhân là người hiền lành, chất phác, được bạn bè, bà con yêu mến. Trước ngày 11-4, nạn nhân vẫn sinh hoạt bình thường.

Bắt tay điều tra vụ án, lực lượng làm nhiệm vụ gặp không ít khó khăn. Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng khẩn trương bắt tay vào điều tra, dù là manh mối nhỏ nhất.

Các điều tra viên và trinh sát dày dạn kinh nghiệm trong khám phá án được huy động. Nhiều tổ công tác được chia ra xuyên đêm thực hiện các biện pháp sàng lọc đối tượng nghi vấn. Đồng thời, một tổ công tác khác cũng trắng đêm tuyên truyền vận động người dân tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan.

Kẻ thủ ác đã bị bắt giữ

Hôm sau, các thông tin đã được trinh sát báo cáo về lãnh đạo công an tỉnh nắm, đồng thời cũng có các thông tin cung cấp trước đó hơn tháng giữa nạn nhân và người anh ruột đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Một mặt đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình bơm nước, vớt thi thể nạn nhân, mặt khác các chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau với nhiều nhiệm vụ khác nhau đã chia nhau lần theo các dấu vết, manh mối. Cộng vào đó, do công tác trục vớt thi thể được tổ chức nhanh chóng, qua đó đã thu thêm nhiều dấu vết phù hợp với các vật chứng mà các trinh sát đã thu thập trong quá trình điều tra. Đối tượng nghi vấn đã dần dần hé lộ…

Một cuộc họp khẩn được tiến hành dưới sự chủ trì của Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, các phòng nghiệp vụ và Công an TP Cà Mau. Sau cuộc họp khẩn trương, các trinh sát đã được lệnh mời Phạm Văn Tròn (67 tuổi; ngụ phường Tân Xuyên, TP Cà Mau), là anh ruột của nạn nhân, cùng một số người liên quan về cơ quan công an để điều tra làm rõ..

Tại cơ quan công an, Tròn luôn quanh chối tội, một mực phủ nhận hành vi. Thế nhưng, với những chứng cứ và lời khai cùng sự dày dạn kinh nghiệm của điều tra viên trong quá trình lấy lời khai, sau một đêm, Tròn đã cúi đầu thừa nhận chính là kẻ thủ ác đã ra tay sát hại em ruột mình.

Theo lời khai ban đầu, do thời gian gần đây giữa 2 anh em Phạm Văn Tròn và Phạm Văn Nhỏ xảy ra mâu thuẫn nên sáng 11-4, Tròn phát hiện ông Nhỏ đi thăm vuông nên "phục kích" rồi dùng cây đánh vào đầu khiến ông Nhỏ ngã xuống nước, sau đó tiếp tục dùng rựa chém vào người nạn nhân.

Để che giấu hành vi phạm tội, Tròn dùng 4 đoạn cây gỗ có nạng, 2 đoạn thanh sắt bẻ cong gài thi thể nạn nhân dưới đáy vuông tôm.

Ngày 15-4, cơ quan chức năng khám xét nhà và xung quanh khu vực nhà Tròn, thu giữ các vật chứng liên quan đến vụ án, gồm: cây rựa, búa, cây sào và xuồng đi vuông. Đây là những công cụ, phương tiện Tròn sử dụng để gây án. Cũng từ lời khai của nghi phạm, lực lượng chức năng đã tìm được xe máy của nạn nhân dưới con sông trước nhà của Tròn.

