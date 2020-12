Trưa 18/6 Công an huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) nhận tin báo của ông Đỗ Văn Quang (48 tuổi, ngụ thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông) về việc con gái ông là cháu Đ.T.K.H (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông) đi chơi với bạn từ đêm 17/6 chưa về, nghi bị bắt cóc.

Theo trình báo, khoảng 19h ngày 17/6, H. có xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây (huyện Tuy An), lúc đi có 4 nam và 2 nữ. Đến khoảng 23h đêm cùng ngày, chị của H. nhận được lời kêu cứu từ số điện thoại của H. với nội dung: “Chị ơi, cứu em!” rồi cúp máy. Sau đó, người nhà đã liên tục gọi vào số máy của H., dù máy vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tuy An đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân. 3 ngày sau khi bị mất tích, cơ quan chức năng huyện Tuy An đã tìm thấy thi thế bé H. tại khu vực cầu An Hải, thuộc địa phận xã An Ninh Đông.