3 thanh niên làm liều với 2 phụ nữ giữa phố Hà Nội

Thứ Hai, ngày 13/06/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi gây ra vụ cướp giật, 2 trong số 3 đối tượng gây án đã bị người dân truy đuổi, bắt giữ tại chỗ.

Các đối tượng chuyên nhắm vào phụ nữ bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 13/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT CAQ Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lã Xuân Duy Anh (SN 2004; trú tại Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Đinh Hoàng Long (SN 2003; trú tại Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) cùng Nguyễn Ninh Sơn (SN 2003; trú tại Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 11h ngày 30/5, Lã Xuân Duy Anh, Nguyễn Đinh Hoàng Long và Nguyễn Ninh Sơn ngồi chơi với nhau tại khu vực phố Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Do không có tiền tiêu xài, Duy Anh đã nói với Long và Sơn: “Giờ hết tiền rồi, đi giật điện thoại để bán lấy tiền đi chơi”, Long và Sơn đồng ý.

Các đối tượng phân chia Duy Anh là người điều khiển xe máy chở Long và Sơn ngồi sau, đi lang thang các tuyến phố quan sát những người nữ giới vừa đi xe máy vừa sử dụng điện thoại rồi báo cho Duy Anh điều khiển xe máy áp sát để Long và Sơn ai thuận lợi thì giật điện thoại của những người này rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Khoảng 18h cùng ngày, Duy Anh điều khiển xe máy Honda Wave không gắn biển kiểm soát (là xe máy Duy Anh mượn của mẹ) chở Long ngồi giữa, Sơn ngồi sau cùng đi lang thang các tuyến phố với mục đích tìm những người nữ giới sử dụng điện thoại sơ hở sẽ thực hiện hành vi cướp giật điện thoại.

Đến khoảng 18h45 cùng ngày, khi cả 3 đối tượng đi đến khu vực ngã tư Xã Đàn - Nam Đồng, hướng đi hầm Kim Liên, thì Duy Anh phát hiện chị Hải điều khiển xe máy Honda Lead đi cùng chiều đường, ngồi sau xe là chị Hà đang dùng hai tay sử dụng chiếc điện thoại Iphone XS Max màu trắng.

Lúc này, Duy Anh điều khiển xe máy phóng từ phía sau lên áp sát bên phải xe máy của chị Hải, tại khu vực trước số 151 Xã Đàn, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội. Ngay lập tức, Long giật chiếc điện thoại Iphone XS Max trên tay chị Hà nhưng chị Hà giằng và giữ lại điện thoại được và tri hô “Cướp cướp”.

Lúc này, do bị bất ngờ nên chị Hải, chị Hà bị ngã ra đường. Duy Anh liền điều khiển xe máy chở Long, Sơn bỏ chạy theo hướng Xã Đàn, đi hầm Kim Liên, đến trước số 81 Xã Đàn thì Duy Anh và Sơn bị người dân bắt giữ, còn Long bỏ chạy bộ sang đối diện bên đường Xã Đàn. Sau đó, cơ quan công an đã rà soát và triệu tập Long.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình và cho biết trước đó, khoảng 16h ngày 30/5, cả 3 đã cùng nhau thực hiện thành công 1 vụ cướp giật 1 chiếc điện thoại Samsung màu xanh tại khu vực trước 1A Vũ Tông Phan, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

