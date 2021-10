Tìm ra kẻ giết người cướp của từ một thi thể đang phân hủy

Chủ Nhật, ngày 10/10/2021 13:33 PM (GMT+7)

Sau một thời gian khẩn trương điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản của một lái xe ôm.

Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án giết người cướp tài sản (Ảnh: Dũng Minh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (40 tuổi, trú tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên) để điều tra về tội Giết người và Cướp tài sản.

Trước đó, ngày 6/9, Cơ quan công an nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một nam giới đang trong quá trình phân hủy tại khu vực trồng cây của Đại học Nông Lâm (thuộc xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân tử vong do ngoại lực tác động, nghi bị giết, cướp tài sản. Do tử thi đang bị phân hủy mạnh nên sau một thời gian xác minh, cơ quan công an xác định nạn nhân là ông Trần Thanh S. (69 tuổi, ở TP Thái Nguyên; hành nghề xe ôm).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và các thông tin thu thập được từ nhân thân, tài sản của nạn nhân sử dụng, Công an tỉnh Thái Nguyên đã "dựng" lên một số đối tượng nghi vấn, trong đó có Nguyễn Thanh Tuấn. Về nhân thân, Tuấn là đối tượng có 3 tiền án về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản.

Sau nhiều giờ đấu tranh trên cơ sở các chứng cứ thu thập được, Tuấn khai nhận do nghiện ma túy, không có tiền trả nợ nên đã nảy ý định cướp tài sản của ông S. Để thực hiện hành vi, ngày 1/9, Tuấn chuẩn bị sẵn một đoạn dây điện dài khoảng 1,5m, sau đó liên hệ ông S. đưa Tuấn đến khu vực xóm 10 (xã Quyết Thắng).

Khi tới một vườn cây vắng, không có người qua lại, Tuấn bảo ông S. dừng xe để gọi điện thoại rồi bất ngờ dùng dây điện và tay siết cổ nạn nhân cho đến khi tử vong. Sau đó, Tuấn lấy điện thoại và xe máy đem đi cầm đồ được 5,7 triệu đồng để trả nợ và mua ma túy.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/tim-ra-ke-giet-nguoi-cuop-cua-tu-mot-thi-the-dang-phan-huy-17221101009454...Nguồn: https://giadinh.net.vn/tim-ra-ke-giet-nguoi-cuop-cua-tu-mot-thi-the-dang-phan-huy-172211010094543996.htm