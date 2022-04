Tìm người anh trả thù nhưng chém chết người em

Hỗn chiến khiến một người chết, Nam thanh niên bị chém chết

Ngày 22-4, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường An Thạnh (TP Thuận An), nạn nhân là anh Nguyễn Thành T. (21 tuổi).

Hiện trường vụ hỗn chiến khiến một nam thanh niên tử vong. Ảnh: LA

Theo thông tin ban đầu, tối 21-4 anh Nguyễn Thanh S. (anh ruột của nạn nhân) có nhậu với một số người bạn, trong đó có anh Phan Văn Đ. (42 tuổi, HKTT tại Hà Tĩnh).

Trong khi nhậu giữa S và Đ có xảy ra mâu thuẫn, hai bên lao vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn rồi cả hai đi về.

Bực tức, Đ cầm theo một con dao đi đến nhà của anh S tại khu phố Thạnh Lợi (phường An Thạnh, TP Thuận An) để trả thù.

Cơ quan công an có mặt tại bệnh viện để điều tra vụ việc. Ảnh: LA

Tại đây, Đ chửi bới, thách thức rồi dùng dao chém vào cửa nhà S. Thấy vậy, T cầm một con dao ra đuổi đánh Đ. Cả hai lao vào hỗn chiến khiến hai bên đều bị thương nặng.

Thấy hai bên đánh nhau, S cũng cầm dao lao ra hỗ trợ người em. Bị thương, Đ bỏ chạy về nhà nhờ người thân đưa đi cấp cứu. Anh T được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Hiện tại, Đ vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

