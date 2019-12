Tìm bị hại trong các vụ trộm cắp tại triển lãm Vân Hồ, Hà Nội

Thứ Ba, ngày 24/12/2019 14:36 PM (GMT+7)

Công an quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp 13 điện thoại di động trong sự kiện The New District.

Cụ thể, Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội điều tra các vụ trộm cắp tài sản trong sự kiện The New District tổ chức tại Triển lãm Vân Hồ (số 2 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) vào ngày 21/12.

Qua điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Thủy (SN 1985, trú tại Trường Thọ, Thủ Đức, TP.HCM), Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1997, trú tại Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM) và Nguyễn Thị Hồng Châu (SN 1998, trú tại Phương Sơn, TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Tang vật của vụ án bị lực lượng công an thu giữ.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật của vụ án là 13 điện thoại di động các nhãn hiệu Apple, Samsung, Oppo, Redmi...

Công an quận Hai Bà Trưng thông báo ai là bị hại trong các vụ trộm cắp điện thoại tại Triển lãm Vân Hồ thì liên hệ Công an quận Hai Bà Trưng (đồng chí Đỗ Văn Phúc, SĐT: 0981845999) để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

