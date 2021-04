Tiếp viên massage hé lộ về quyền lợi sốc của tấm vé "super Vip"

Thứ Sáu, ngày 16/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Từ lời khai của các nhân viên masage, hé lộ nhiều hoạt động dị hợm bên trong tấm vé "super Vip" tại các cơ sở massage trá hình.

Khoảng 20h50 ngày 13/4, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra hành chính cơ sở Massage Nam An Bình, địa chỉ tại Lô A9, Khu dân cư An Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hòa do L.T.A (SN 1988, ngụ tỉnh Tiền Giang) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 nữ nhân viên đang khỏa thân tắm chung và thực hiện hành vi kích dục cho 2 khách nam tại phòng VIP5 và VIP8.

Tại cơ quan công an, 2 nữ tiếp viên khai nhận khi khách mua vé “Super Vip” với giá 900.000 đồng sẽ được tiếp viên nữ khỏa thân tắm chung và kích dục.

Tại Đồng Nai, hoạt động massage biến tướng diễn biến khá phức tạp. Trước đó, ngày 7/4, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cũng bắt quả tang 2 nữ tiếp viên trong tình trạng khỏa thân đang "kích dục" cho khách ở cơ sở kinh doanh Massage Hoàng Thịnh Phát tại ấp 2, xã Phước Bình.

Theo 2 tiếp viên, vé khởi điểm để vào trong "thư giãn" là 200 nghìn đồng. Sau đó, khách được phục vụ massage trong tình trạng khỏa thân. Tuy nhiên, nếu muốn tăng hưng phấn, các vị khách cần "bo" thêm 300-500 nghìn đồng.

Trước đó, vào tháng 8/2020, massage Điêu Thuyền từng 6 lần bị bắt quả tang có nhân viên khỏa thân kích dục cho khách. Đây là một trong những tiệm massage được cho là cao cấp với mức giá "vui vẻ" cao ngất. Massage Điêu Thuyền niêm yết từng gói giá “vui vẻ”, như gói "Vua đặc biệt" lên đến 5 triệu đồng (4 nhân viên nữ phục vụ cùng 1 khách trong 3 giờ), supper Vip 3 triệu đồng, gói “bình dân” nhất có giá 300 ngàn đồng tại quầy tiếp tân.

Các nữ nhân viên khai nhận làm việc ở đây không ăn lương tháng mà ăn 10% hoa hồng theo từng gói giá dịch vụ. Nếu “chiều khách” sẽ được hưởng tiền "bo" thêm.

Đáng nói, các gói dịch vụ trong tiệm massage này liên tục điều chỉnh, có khi lên đến 13 triệu đồng/suất. Với vé Vip 13 triệu đồng, khách sẽ được 4 nữ nhân viên phục vụ thư giãn 3 lần, "làm thái" và các trò dị hợm khác....Hiện vụ việc đang được làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

