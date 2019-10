Thưởng 10 triệu đồng cho lái xe húc ngã tên cướp tiệm vàng tại Quảng Ninh

Thứ Sáu, ngày 11/10/2019 08:45 AM (GMT+7)

Lãnh đạo UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã trao thưởng đột xuất cho Công an thị xã Đông Triều và tài xế xe bán tải húc nghi phạm cầm súng cướp tiệm vàng.

Ông Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều trao thưởng cho lái xe bán tải đâm ngã tên cướp tiệm vàng.

Liên quan sự việc nghi pham mang súng cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh, chiều 10/10, UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, lãnh đạo UBND thị xã đã trao thưởng Công an thị xã Đông Triều và tài xế chủ động lái xe bán tải va vào tên cướp đang có ý định bỏ trốn.

Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã khen thưởng đột xuất tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Đông Triều 20 triệu đồng vì thành tích bắt được nghi phạm sau gần 30 tiếng.

Đồng thời, ông Phạm Văn Thành khen thưởng 10 triệu đồng cho ông Phạm Vũ Hùng (ở khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê), người lái xe bán tải lao vào tên cướp.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, vào lúc 15h30 ngày 8/10, tại tiệm vàng Lương Oanh (phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều), nam thanh niên sử dụng súng khống chế nhân viên bán hàng cướp khoảng 200 triệu đồng.

Khi lên xe máy bỏ chạy, một số người dân xung quanh hô hoán truy bắt nên nghi phạm bỏ lại ba lô đựng tiền, dùng súng bắn thị uy rồi lên xe máy bỏ trốn.

Chiếc xe bán tải húc tên cướp.

Thấy sự việc trên, ông Phạm phú Hùng (khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê) lái xe ô tô bán tải đi trên đường va vào xe máy nghi phạm. Nghi phạm bị ngã nhưng sau đó nhanh chóng lên xe máy bỏ trốn về phía TP Uông Bí (Quảng Ninh).

Ngay sau khi diễn ra sự việc, Công an thị xã Đông Triều huy động các lực lượng, phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an các đơn vị, địa phương tổ chức truy bắt.

Đến ngày 9/10, biết chạy không thoát, đối tượng đã ra đầu thú tại Hải Phòng.