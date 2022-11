Thuê ô tô ở An Giang mang sang Campuchia cầm để đánh bạc

Ngày 14-11, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tiếp nhận Nguyễn Thị Thúy Vi (28 tuổi, ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang) ra đầu thú với lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo hồ sơ, ngày 28-5-2018, Vi và chồng là Dương Hải Thọ đến nhà của ông U. (huyện Châu Thành, An Giang) thuê xe ô tô 7 chỗ hiệu Fortuner tự lái để đi dự tiệc.

Khi nhận được xe, vợ chồng Vi lái xe qua Campuchia cầm được 150 triệu đồng rồi đem đi đánh bạc, thua sạch..

Thua hết tiền Thọ kêu Vi về Việt Nam tìm thuê một ô tô khác để cầm, lấy vốn đánh bạc.

Nguyễn Thị Thuý Vi. Ảnh: QM

Sau đó, vợ chồng Vi về thuê thêm xe 4 chỗ của ông T. (thành phố Long Xuyên), tiếp tục đem xe qua Campuchia cầm lấy 80 triệu và cũng thua sạch tiền. Lúc này, Vi mới thông báo cho ông U. biết chuyện cầm xe.

Sự việc được ông U. và T. Trình báo công an.

Năm 2019 vụ án được TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử và tuyên án tù đối với vợ chồng Vi. Trong lúc được tại ngoại chờ chấp hành án thì Vi bỏ trốn, đến nay mới về đầu thú.

Nguồn: https://plo.vn/thue-o-to-o-an-giang-mang-sang-campuchia-cam-de-danh-bac-post707738.htmlNguồn: https://plo.vn/thue-o-to-o-an-giang-mang-sang-campuchia-cam-de-danh-bac-post707738.html