Mẹ đến thăm nhà con trai, hốt hoảng phát hiện cô gái chết trên giường

Thứ Ba, ngày 25/10/2022 06:55 AM (GMT+7) Chia sẻ

Đến thăm nhà con trai, người phụ nữ ở Hải Phòng hốt hoảng phát hiện cô gái tử vong trên giường trong phòng ngủ.

Tối 24/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an huyện An Dương điều tra, làm rõ vụ chết người xảy ra trên địa bàn huyện này.

Chị D. được phát hiện tử vong trên giường

Trước đó, chiều cùng ngày, người phụ nữ ở TP Hải Phòng đến nhà con trai ở xã An Đồng, huyện An Dương để thăm con. Khi lên phòng ngủ ở tầng 2, người phụ nữ hoảng hốt phát hiện cô gái chết trên giường, có nhiều vết máu xung quanh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ.

