Thông tin mới vụ bí thư xã giết cháu, tạo hiện trường giả nhằm trục lợi bảo hiểm

Thứ Sáu, ngày 26/06/2020 10:34 AM (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã khởi tố thêm tội “Xâm phạm mồ mả” đối với bí thư Đảng ủy xã giết người nhằm trục lợi bảo hiểm.

Minh tại cơ quan công an.

Ngày 26/6, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Minh (SN 1971), Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Xâm phạm mồ mả”.

Trước đó, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Văn Minh để điều tra về hành vi “Giết người”.

Như đã đưa tin, vào khoảng 7h ngày 4/5, trên Quốc lộ 28 (đoạn qua thôn Bon B’Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông), người dân phát hiện một chiếc xe ô tô bán tải mang BKS: 51C-715.70 bị cháy rụi, bên trong xe có 1 thi thể người bị cháy đen, biến dạng.

Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan công an xác định đây không phải là vụ tai nạn bình thường mà là một vụ giết người dựng hiện trường giả. Nghi phạm được xác định là ông Minh nên cơ quan công an đã truy bắt.

Sau khi giết cháu vợ, Minh dựng hiện trường giả nhằm chuộc lợi bảo hiểm.

Đến ngày 10/5, Minh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Phước. Tại cơ quan công an, Minh khai nhận, do nợ hơn 10 tỷ đồng nên đã có ý định tìm thi thể người chết thế thân để xóa nợ và lấy 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Do đó, Minh đã tính toán việc vào nghĩa địa, đào một cái xác để thế thân. Giữa đêm 3/5, đối tượng vào nghĩa trang xã Quảng Khê (huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) đào trộm mộ của một người dân địa phương, mới mất cách đó 1 tuần nhưng không được. Trộm thi thể bất thành, Minh mua một can xăng, 3 can dầu hỏa loại 30 lít để trên thùng xe.

Khoảng 0 giờ ngày 4/5, Minh sát hại người cháu vợ là anh T.N.V (SN 1995, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Sau đó, Minh đưa thi thể nạn nhân lên xe chở ra khu vực Quốc lộ 28. Lúc này, Minh dùng 120 lít xăng, dầu đã mua đốt xe cùng thi thể anh Vương nhằm tạo hiện trường giả.

Sau khi đã thực hiện tội ác, Minh bỏ trốn xuống Bình Phước và cắt đứt mọi liên lạc.

Nguồn: http://danviet.vn/thong-tin-moi-vu-bi-thu-xa-giet-chau-tao-hien-truong-gia-nham-truc-loi-bao-hie...Nguồn: http://danviet.vn/thong-tin-moi-vu-bi-thu-xa-giet-chau-tao-hien-truong-gia-nham-truc-loi-bao-hiem-50202026610351535.htm