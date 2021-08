Thông tin mới về các đại gia ‘"lan đột biến" khai thác than lậu ở Quảng Ninh

Chủ Nhật, ngày 29/08/2021 08:53 AM (GMT+7)

Hai đại gia “lan đột biến” ở Quảng Ninh được xác định móc nối với các bị can khác để khai thác than vượt mức cho phép hàng trăm lần, qua đó thu lời hơn 100 tỉ đồng.

Như đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, xảy ra tại Công ty CP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.

Quá trình điều tra, C03 ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can về tội danh nêu trên, trong đó có bà Châu Thị Mỹ Linh (trú tại TP.HCM, giám đốc Công ty CP Yên Phước) và hai anh em sinh đôi Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh (cùng trú tại Quảng Ninh).

Ba bị can Châu Thị Mỹ Linh, Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh (từ trái qua). Ảnh: CACC

Trong số những người bị bắt, ông Bùi Hữu Giang được biết đến là người có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, với cơ ngơi đồ sộ tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Hai anh em Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh còn nổi tiếng trên cộng đồng mạng là đại gia “lan đột biến”, với thương vụ giao dịch hoa lan lên đến 250 tỉ đồng, từng gây xôn xao dư luận.

Thông tin ban đầu về đường dây than lậu, năm 2014, Công ty CP Yên Phước được cấp phép khai thác than tại mỏ than Minh Tiến (Đại Từ, Thái Nguyên) với trữ lượng khai thác là 8.500 tấn/năm, thời hạn đến năm 2031, tổng sản lượng hơn 136.000 tấn.

Năm 2018, Công ty CP Yên Phước bắt đầu khai thác than bằng hình thức lộ thiên. Đến năm 2019, giám đốc công ty là bà Châu Thị Mỹ Linh móc nối để hai anh em Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh đứng ra làm đơn vị khai thác.

Theo thỏa thuận, Công ty CP Yên Phước đồng ý cho Công ty TNHH Đông Bắc Hải khai thác, chế biến than tại mỏ với giá 450.000 đồng/tấn than thành phẩm, khối lượng khai thác khoảng 400.000 tấn/năm. Hàng năm, Giang và Thanh sẽ phải nộp lại phần trăm theo tỷ lệ khai thác than thực tế cho bà Linh.

Lực lượng chức năng khám xét các bãi than có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường

Từ khi được cấp phép, mỏ Minh Tiến đã khai thác được hơn 2,5 triệu tấn than nguyên khai, than cám nghiền từ bã sàng và than xít. Tại mỏ hiện còn hơn 1,5 triệu tấn than chưa tiêu thụ.

Thế nhưng, theo báo cáo của chủ mỏ và đơn vị khai thác, mỗi năm sản lượng khai thác chỉ là 8.500 tấn, đúng như giấy phép đã được cấp. Điều này có nghĩa số lượng than khai thác thực tế vượt mức cho phép hàng trăm lần.

Để che giấu sai phạm, Công ty CP Yên Phước và Công ty TNHH Đông Bắc Hải lập khống hồ sơ nghiệm thu nhằm báo cáo số lượng khai thác với cơ quan chức năng. Việc khai thác than vượt mức cho phép vì thế diễn ra trong thời gian dài mà không bị phát hiện.

Ba tháng trước, C03 xác lập chuyên án đấu tranh, hàng trăm trinh sát được cử đi nắm tình hình tại mỏ than. Ngày 19-8, hơn 130 cán bộ cảnh sát kinh tế, cơ động và quản lý thị trường cùng tham gia khám xét các cơ sở kinh doanh than lậu tại Thái Nguyên và Hải Dương. Việc khám xét diễn ra trong suốt một tuần.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm bị can thu lợi bất chính hơn 100 tỉ đồng. Hành vi khai thác than vượt trữ lượng cho phép còn gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỉ đồng tiền thuế.

Danh sách 12 bị can bị bắt tạm giam 1. Châu Thị Mỹ Linh, 51 tuổi, Giám đốc Công ty CP Yên Phước, trú tại TP.HCM. 2. Bùi Hữu Giang, 32 tuổi, lao động tự do, trú tại Quảng Ninh. 3. Bùi Hữu Thanh, 32 tuổi, lao động tự do, trú tại Quảng Ninh. 4. Hà Anh Tuấn, 39 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương, trú tại Hà Nội. 5. Bùi Mạnh Cường, 37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương, trú tại Quảng Ninh. Các bị can từ trái qua phải: Châu Thị Mỹ Linh, Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh, Hà Anh Tuấn, Bùi Mạnh Cường, Ngô Đăng Hải, Ngụy Quang Thuyên, Doãn Thị Định, Bùi Hữu Thương, Bùi Hữu Khoa, Đỗ Thị Luyến, Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: CACC 6. Ngô Đăng Hải, 49 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương, trú tại Quảng Ninh. 7. Ngụy Quang Thuyên, 53 tuổi, nhân viên Công ty CP Yên Phước, trú tại Thái Nguyên. 8. Doãn Thị Định, 34 tuổi, nhân viên kế toán Công ty CP Yên Phước, trú tại Thái Nguyên. 9. Bùi Hữu Thương, 37 tuổi, quản lý bãi than tại Mỏ đá Núi Voi của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương, trú tại Thái Nguyên. 10. Bùi Hữu Khoa, 38 tuổi, quản lý khai thác than của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương, trú tại Thái Nguyên. 11. Đỗ Thị Luyến, 25 tuổi, nhân viên Công ty CP Yên Phước, trú tại Thái Nguyên. 12. Nguyễn Tuấn Anh, 32 tuổi, kinh doanh vận tải, trú tại Thái Nguyên.

