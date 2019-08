Thông tin mới nhất vụ Giang 36 vây xe công an ở Đồng Nai

Thứ Ba, ngày 13/08/2019 18:40 PM (GMT+7)

Ngoài việc điều tra hành vi gây rối, công an tiếp tục làm rõ dấu hiệu trốn thuế và tranh giành, lấn chiếm đất công, cưỡng đoạt tài sản của băng nhóm Giang 36.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và chỉ đạo của tỉnh, Công an Đồng Nai đã làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 12-6 tại xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa).

Băng giang hồ của Giang 36 vây xe ô tô trong đó có 2 Trung tá cảnh sát. Ảnh: Vũ Hội.

Qua điều tra đến nay, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố bốn bị can Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), Ngô Đình Giang (tự Giang 36, 33 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa), Nguyễn Duy Kỷ (Tuấn nhóc, 30 tuổi, trú tại phường An Bình, TP.Biên Hòa) và Mai Văn Căn (28 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội gây rối...

Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ dấu hiệu trốn thuế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do Nguyễn Tấn Lương làm giám đốc và điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu tranh giành, lấn chiếm đất công, cưỡng đoạt tài sản của băng nhóm Giang 36.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an thành phố Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an truy bắt những người có liên quan khác.

Công an khám xe nhà Lương. Ảnh: Vũ Hội.

Liên quan đến vụ gây rối trật tự công công, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác một tháng đối với Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng- cán bộ Cảnh sát 113 để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm.

Trước đó, trưa ngày 12-6, Trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự và Trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai) cùng ông Huỳnh Bảo Hùng (60 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa) nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH TP Biên Hòa đã nghỉ hưu và ông Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán) cùng ăn nhậu tại nhà hàng Lam Viên (xã Hiệp Hòa).

Sau khi nhậu, Hiền có nôn vào quần của Nguyễn Tấn Lương dẫn đến hai bên có xảy ra xô xát. Trong lúc giải quyết mâu thuẫn, nhóm của Hiền có làm cho Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) người đi cùng nhóm của Lương bị thương.

Sau đó, hai cán bộ công an cùng với ông Hiền và ông Hùng lên xe ô tô rời khỏi quán nhậu. Tuy nhiên, Lương đã gọi cho Ngô Đình Giang (33 tuổi, thường gọi Giang “36”) đến giải quyết. Giang sau đó gọi thêm nhóm giang hồ đến chặn xe của 2 cán bộ trên ngay giữa đường. Vụ việc đã khiến rất nhiều người hiếu kỳ đén theo dõi, gây ách tắc giao thông.

Sau hai giờ đồng hồ bị bao vây thì những người trong ô tô bốn chỗ được giải cứu, đưa sang ô tô khác về trụ sở công an. Nhóm giang hồ cũng nhanh chóng rút khỏi hiện trường.