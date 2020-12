Thông tin mới nhất vụ cha con chủ biệt thự dát vàng bị bắt ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ Nhật, ngày 13/12/2020 16:00 PM (GMT+7)

Lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin thêm về vụ án bắt giữ cha con đại gia Thiện "Soi", chủ căn biệt thự dát vàng trong phiên thảo luận của kỳ họp HĐND thứ 19.

Trong 3 ngày từ ngày 11 đến ngày 13-12, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức kỳ họp thứ 19 HĐND khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp đã thảo luận, báo cáo nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, nổi lên là tình hình an ninh trật tự với vụ việc điển hình là bắt giữ 2 cha con đại gia Nguyễn Thái Thiện (55 tuổi, Thiện "Soi") và Nguyễn Thái Phong (20 tuổi, cùng ngụ phường Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) về 2 tội "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".

Đại tá Trần Văn Thời, Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông tin, trong 11 tháng đầu năm 2020, cơ quan điều tra đã xử lý, điều tra 3 vụ án liên quan đến việc cho vay nặng lãi, trong đó có vụ án của cha con Thiện "Soi". Thủ đoạn của các đối tượng cho vay rất tinh vi, đa phần hợp đồng do người cho vay soạn sẵn, sau đó đưa cho người vay ký và không điền thông tin về lãi suất. Những bản hợp đồng này người vay giữ để làm cơ sở cho những phát sinh tranh chấp sau này.

Về vụ án của Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong, hiện Cơ quan CSĐT công an thị xã Phú Mỹ đang thụ lý để tiến hành điều tra. Theo đại tá Trần Văn Thời, thời gian trước đây, Công an phường Tân Hải và Công an thị xã Phú Mỹ đã nắm được tình hình hoạt động cho vay và đưa Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong vào diện quản lý nghiệp vụ của công an.

Lê Thái Thiện khi bị bắt giữ tại nhà riêng

Đầu năm 2020, Công an thị xã Phú Mỹ nhận được một số đơn thư nặc danh tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của Lê Thái Thiện, qua đó Cơ quan CSĐT tiến hành xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, các đơn thư không có địa chỉ nên chưa tìm ra các bị hại.

Đến ngày 4-8-2020, Công an thị xã Phú Mỹ nhận được đơn tố giác tội phạm của một bị hại có tên cụ thể và nhanh chóng làm việc với bị hại. Qua quá trình xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ, đến ngày 1-12-2020, Công an thị xã Phú Mỹ đã báo cáo tờ trình trình Thị uỷ, UBND thị xã Phú Mỹ phối hợp. Qua đó, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong.

Nói về thông tin có dư luận cho rằng vụ việc xảy ra trong thời gian dài nhưng đến thời điểm này lực lượng công an mới phá án, đại tá Trần Văn Thời khẳng định đối với tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, có 2 dấu hiệu mang tính bắt buộc. Thứ nhất là phải có bị hại, thứ 2 là phải thu được tang, vật chứng để chứng minh hành vi phạm tội. Cho nên, trong quá trình điều tra, xác minh phải đảm bảo yếu tố bí mật cho đến giờ cuối nếu không các đối tượng sẽ phi tang các giao dịch, rất là khó cho quá trình điều tra. "Sau khi vụ án kết thúc, cơ quan điều tra sẽ thông tin rõ hơn về quá trình phá án" - đại tá Trần Văn Thời nói.

Như đã thông tin, đêm 1-12, hàng trăm cán bộ công an đã khám xét nhà và đọc lệnh tạm giam Lê Thái Thiện cùng con trai để điều tra về 2 tội danh "Cho vay nặng lãi" và "Rửa tiền". Thông tin bước đầu cho thấy, ông Thiện cho nhiều người vay từ vài tỉ đến vài chục tỉ đồng với lãi suất "cắt cổ", khi người vay không trả đủ, ông Thiện yêu cầu trả bằng chủ quyền đất.

Cuối tháng 6-2020, một nạn nhân tố cáo ông Thiện ra công an, theo người này từ đầu năm 2017 đã vay của ông Thiện 32,5 tỉ đồng, trả được 28 tỉ và gán thêm 4 mảnh đất nhưng đến tháng 6-2020, ông Thiện vẫn tính nợ hơn 18 tỉ đồng.

Thiện "Soi" được biết đến là chủ căn biệt thự dát vàng nằm ngay Quốc lộ 51. Ông này còn nổi tiếng là "dân chơi", chuyên sưu tầm nhiều đồ cổ, hàng "độc" có giá trị…

