Giết người tình rồi đốt xác phi tang vì đòi chia tay

Ngày 6/2, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Văn Hiệp (SN 1976, trú tại thôn Đắk R’mo, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) về tội “Giết người” và “Xâm phạm thi thể”.

Theo cáo trạng truy tố, vào đầu năm 2021, Hiệp và chị B.T.L. (SN 1979, trú cùng xã) có quan hệ tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà rẫy của Hiệp thuộc thôn Đắk R’Mo. Tuy nhiên, đến giữa tháng 8/2022, do muốn chia tay Hiệp nên chị L. đến nhà rẫy của Hiệp dọn đồ đưa về nhà mình.

Chiều 23/8/2022, Hiệp và chị L. cùng nhau ăn cơm. Sau bữa cơm, chị L. nói không thể sống chung với Hiệp nữa. Lập tức Hiệp dùng tay nắm tóc chị L. giật xuống nền nhà rồi lấy 1 thanh gỗ dài khoảng 70cm đánh nhiều cái vào đầu chị L.. Sau khi bị đánh, chị L. ôm quần áo đi vào phòng ngủ nhưng Hiệp tiếp tục đi theo và cầm đoạn gỗ đánh vào đầu chị L. khiến đoạn gỗ bị gãy. Sau đó, Hiệp bỏ ra hiên nhà phía trước ngồi uống rượu một mình.

Đối tượng Hiệp được Cơ quan điều tra đưa đến thực nghiệm hiện trường vụ án.

Trong khi uống rượu, Hiệp thấy chị L. ôm quần áo bỏ đi ra hướng vườn cà phê phía sau nhà nên đã cầm một cây gỗ dài khoảng 64,7cm ném trúng phía sau gáy khiến nạn nhân ngã gục xuống đất. Thấy chị L. nằm im không la hét gì nên Hiệp quay vào hiên nhà ngồi uống rượu tiếp. Đến khoảng 20h cùng ngày, Hiệp đi ra thấy chị L. vẫn nằm bất động dưới đất nên đưa nạn nhân vào giường rồi bỏ ra ngoài.

Khoảng 2h sáng 24/8/2022, Hiệp đến kiểm tra thì phát hiện chị L. đã chết nên lấy chai thuốc diệt cỏ uống để tự tử. Sau khi uống thuốc, Hiệp điều khiển xe máy đi đến nhà con gái ở cùng xã. Tuy nhiên, đi được khoảng 2km, Hiệp không đi được nữa nên đã nhờ người dân chở đến nhà con gái. Phát hiện Hiệp uống thuốc sâu tự tử, người nhà đã đưa Hiệp đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Song, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Khoảng 20h tối 25/8/2022, Hiệp bỏ trốn khỏi bệnh viện và nhờ người chở về nhà con gái.

Đến rạng sáng hôm sau, Hiệp điều khiển xe máy về nhà rẫy thì thấy thi thể chị L. bốc mùi hôi thối nên đã đưa thi thể bỏ xuống hố ở trong chuồng bò cũ cách nhà khoảng 12m. Sau đó Hiệp lấy chăn, bạt, quần áo, dép, điện thoại di động… phủ lên thi thể nạn nhân rồi bỏ củi xung quanh, đổ dầu lên châm lửa đốt. Hai ngày sau, khi kiểm tra thấy thi thể nạn nhân đã cháy gần hết, Hiệp xúc một phần than tro đổ xuống suối gần nhà, phần còn lại tưới nước và đổ vỏ cà phê phủ lên trên nhằm phi tang.

Do không liên lạc được với chị L. nên sáng 4/9/2022, người nhà cùng một số người dân đi vào rẫy nhà Hiệp thì phát hiện có dấu vết cháy tại khu vực chuồng bò nên đã trình báo Công an. Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ Hiệp.

