Bạn gái muốn chia tay, người đàn ông tẩm xăng lên người cả hai tự thiêu

Ngày 14/10, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc một người tự thiêu chết nghi do mâu thuẫn tình cảm. Nạn nhân tử vong là ông C., ngụ TP Biên Hòa.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông 50 tuổi này và bà N. - chủ một tiệm thuốc tây (54 tuổi, ngụ xã Phú Lộc) nảy sinh tình cảm khoảng 1 năm nay. Gần đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn nên bà N. có ý định chấm dứt mối quan hệ nhưng ông C. không đồng ý.

Nơi xảy ra vụ người đàn ông tự thiêu do không đồng ý chia tay với bạn gái.

Sáng 14/10, bà N. đi tập thể dục về thì ông C. đi theo nói chuyện. Sau đó, ông C. bất ngờ kéo bà N. vào nhà rồi đổ xăng lên người cả hai để châm lửa đốt. Bà N. vùng chạy ra ngoài nên may mắn thoát nạn.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường tổ chức dập lửa. Đồng thời điều tra xác minh sự vụ.

