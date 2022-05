Thông tin bất ngờ vụ trộm thiết bị máy X-quang

Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận vụ trộm hàng loạt thiết bị máy X-quang tại một số trung tâm y tế. Liên quan đến vụ việc, nhiều người sẽ bị kiểm điểm trách nhiệm

Ngày 6-5, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã tiếp nhận vụ án liên quan đến đối tượng trộm thiết bị máy X-quang tại một số trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh.

Ra tay trong 6 phút

Theo đại tá Trần Văn Chính, trưa 25-4, một đối tượng nam nhân lúc nhân viên phòng X-quang của Trung tâm Y tế TP Dĩ An ngủ trưa đã lẻn vào tháo tấm nhận ảnh X-quang trị giá khoảng 400 triệu đồng rồi rời đi. Cũng với thủ đoạn tương tự, trưa 26-4, tên trộm thực hiện hành vi tại Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng, lấy 2 tấm nhận ảnh, tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng. Đến ngày 30-4, đối tượng tiếp tục thực hiện vụ trộm tại Trung tâm Y tế TP Thuận An, lấy đi 1 tấm nhận ảnh X-quang, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Toàn bộ quá trình vào hiện trường, tháo lắp máy rồi rời đi chỉ diễn ra trong 6 phút.

Đại tá Trần Văn Chính cho biết sau khi báo chí đưa tin về vụ trộm, đối tượng đã âm thầm trả lại tài sản. Cụ thể, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 4-5, bảo vệ Trung tâm Y tế TP Thuận An tiếp nhận một túi đồ được đựng trong bao ni-lông do một người đàn ông chạy xe ôm đưa tới, lúc mở ra, bảo vệ phát hiện tấm nhận ảnh đã bị mất.

Qua làm việc với người chạy xe ôm, người này khai được một người đàn ông thuê giao đến đây với tiền công 20.000 đồng. Khoảng 5 giờ sau đó, bảo vệ Trung tâm Y tế TP Dĩ An cũng bất ngờ phát hiện có 1 tấm nhận ảnh (giống với tấm đã bị mất) bị bỏ ngay trước cổng. Sau đó Công an TP Dĩ An đã lập biên bản tạm giữ theo quy định và tiếp tục các biện pháp truy xét đối tượng. Như vậy, đến nay Trung tâm Y tế TP Thuận An và Trung tâm Y tế TP Dĩ An đã nhận lại được tấm nhận ảnh X-quang, còn tại Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng thì vẫn chưa thấy trả lại.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thông tin về vụ trộm hàng loạt thiết bị máy X-quang

Đối tượng trộm cùng tang vật bị camera an ninh ghi lạiLàm rõ trách nhiệm người liên quan

Ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, cho biết sở đã tiếp nhận báo cáo của các trung tâm y tế về việc bị trộm lấy tấm nhận ảnh X-quang. Theo ông Huỳnh Minh Chín, trong túi đồ được gửi lại ở cổng bảo vệ của Trung tâm Y tế TP Dĩ An, đối tượng trộm có viết mấy dòng thư, với đại ý do gia cảnh nghèo khó nên mới làm liều, đồng thời gửi "ngàn lần xin lỗi" và cầu mong được tha thứ. "Tuy nhiên, quan điểm của Sở Y tế Bình Dương là đề nghị cơ quan công an điều tra xử lý nghiêm, tùy mức độ của người trộm cắp. Phải tìm ra được đối tượng vì biết đâu chừng đó là người trong ngành thì sao!?" - ông Chín nói.

Theo ông Huỳnh Minh Chín, sau vụ việc này xảy ra, Sở Y tế Bình Dương đã có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản, an ninh tại cơ sở y tế. Đối với những cơ sở mới, kiên cố thì có thể yên tâm nhưng với những cơ sở cũ, đã xuống cấp thì sở đang chỉ đạo làm lại toàn bộ cửa ở các khu chung, vì phòng chụp X-quang thường không có cửa. Đối với cán bộ y tế để xảy ra sự cố mất tài sản, ông Huỳnh Minh Chín cho biết sẽ bị kiểm điểm trách nhiệm đối với kíp trực và cả trưởng khoa, riêng đối với đơn vị sẽ bị trừ điểm thi đua năm 2022.

Đại tá Trần Văn Chính nhận định đây là thủ đoạn trộm cắp mới, đối tượng có hiểu biết về lĩnh vực y tế, biết đây là các thiết bị có giá trị cũng như biết cách tháo lắp máy X-quang.

"Mặc dù đối tượng trộm cắp đã trả lại thiết bị X-quang cho Trung tâm Y tế Thuận An và Trung tâm Y tế TP Dĩ An nhưng chúng tôi vẫn triển khai các biện pháp nghiệp vụ để sớm tìm ra đối tượng trộm cắp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiếp tục làm rõ lời khai của những người giao hàng, xem xét lời khai được nhờ chuyển thiết bị trộm cắp trả lại nơi bị đánh cắp có đúng hay không? Công an sẽ mở rộng điều tra vụ án, xem xét có đồng phạm hay không? Chúng tôi kêu gọi người dân không tiêu thụ thiết bị trộm cắp, mọi hành vi tiếp tay tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh" - đại tá Trần Văn Chính nhấn mạnh.

Trả tang vật là tình tiết giảm nhẹ Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Phó chánh Tòa Hình sự TAND TP HCM) nhận định: "Đây là vụ trộm với giá trị tài sản lớn, chắc chắn cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án để điều tra, tìm ra người trộm cắp. Việc kẻ trộm sau gây án, công an phát thông báo vụ việc đã mang tang vật trộm cắp gửi trả chỉ là tình tiết giảm nhẹ là khắc phục hậu quả. Nếu công an xác định và bắt được người này sẽ xử lý đúng quy định của pháp luật về tội "Trộm cắp tài sản". Nên chăng người gây ra vụ việc nhanh chóng ra trình diện công an gần nhất để hưởng khoan hồng, là tình tiết giảm nhẹ tiếp theo để các cơ quan tố tụng cân nhắc hình phạt khi lượng hình". P.Dũng

