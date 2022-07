Thợ phun xăm lên mạng than buồn rồi chết trong tư thế treo cổ

Ngó qua cửa sổ, người quen giật mình khi phát hiện thi thể của nam thanh niên làm nghề phun xăm nghệ thuật.

Khuya 21-7, tại một nhà trọ ở đường D28 khu dân cư Vietsing (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương), một nam thanh niên được phát hiện chết trong tư thế treo cổ. Cơ quan chức năng tới, nạn nhân sau đó được xác định là anh T.V.T. (SN 2001, quê An Giang).

Một người quen của T.V.T cho biết trước đó một ngày đã gọi cửa phòng của nam thanh niên này nhưng không thấy mở cửa, đến khuya 21-7 gọi thêm lần nữa vẫn không thấy trả lời.

Nghi có chuyện chẳng lành, người này dùng ghế trèo lên trên nhìn qua cửa sổ thì giật mình phát hiện thi thể T.

Được biết, nạn nhân làm nghề phun xăm nghệ thuật. Trước khi xảy ra vụ việc, T. có đăng dòng trạng thái thể hiện tâm trạng buồn trên mạng xã hội.

