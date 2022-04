Thiêu sống “chồng hờ” tử vong, người phụ nữ lãnh 9 năm tù

Ngày 21-4, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Lê Thị Dung (37 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Bình Tân) 9 năm tù giam về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này chính là “chồng hờ” đã bị Dung dùng xăng thiêu sống.

Theo cáo trạng, anh Nguyễn Thanh Tùng và Dung sống chung như vợ chồng từ khoảng tháng 11-2019 ở nhà cha của Tùng tại ấp Tân Mỹ, xã Tân Thành. Thời gian chung sống, cả hai mở quán nhậu gần khu vực chợ Tân Thành.

Trong quá trình chung sống, kinh doanh quán nhậu do anh Tùng thường xuyên ăn nhậu, điện thoại cho phụ nữ khác nên cả hai thường xuyên mâu thuẫn, cự cãi. Dung bị Tùng đánh, sự việc được gia đình khuyên can, Công an xã lập biên bản nhắc nhở.

Bị cáo Lê Thị Dung tại toà.

Thời gian sau, do tình hình dịch Covid-19 bùng phát, phải thực hiện giãn cách nên Tùng và Dung đóng cửa quán về sống chung với gia đình. Khi về sống cùng gia đình, Tùng vẫn không thay đổi, vẫn đi ăn nhậu, điện thoại cho phụ nữ khác dẫn đến mâu thuẫn, dù được gia đình nhiều lần khuyên can nhưng không có kết quả.

Trưa 12-9-2021, sau khi Dung đi thu hoạch khoai lang ở xã Tân Hưng (Bình Tân) về, được Tùng chở đi nhậu tại nhà một người bạn gần đó. Tuy nhiên cả hai tiếp tục cự cãi nên Dung bỏ về trước.

Đến tối, Tùng về nhà cả hai tiếp tục cự cãi và Tùng có những lời nói khó nghe với Dung. Sau đó, Tùng vào phòng nằm nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác, cả hai tiếp tục xảy ra to tiếng, được mẹ của Tùng khuyên can.

Đến 21 giờ cùng ngày, vẫn thấy Tùng còn nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác nên Dung đi rút xăng từ xe máy rồi đi vào phòng tạt lên người Tùng và bật quẹt làm lửa bùng cháy dữ dội. Đám cháy sau đó được dập tắt, nạn nhân nhanh chóng được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Sau khi biết tin anh Tùng tử vong do bị mình thiêu sống, Dung đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

