Mở "tiệc" thác loạn, 3 cô gái cùng bạn trai mất Tết

Thứ Ba, ngày 01/02/2022 12:19 PM (GMT+7) Chia sẻ

Qua kiểm tra một nhà nghỉ, cơ quan công an đã phát hiện 3 nữ, 2 nam thanh niên đang tụ tập mở "tiệc" thác loạn.

Ngày 1/2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về các hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhóm nam, nữ thanh niên bị bắt quả tang đang mở tiệc thác loạn trong nhà nghỉ

Trước đó, khoảng 11h40 ngày 24/1, Tổ công tác của Công an huyện Bình Giang kiểm tra nhà nghỉ Tùng Hằng, địa chỉ tại thôn Sồi Tó, xã Thái Học, huyện Bình Giang.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại các phòng 201, 202, 203 của nhà nghỉ có các đối tượng Vũ Tiến Anh (SN 1998, hộ khẩu tỉnh Thái Bình), Đỗ Thị Ninh (SN 2001, hộ khẩu tỉnh Nam Định), Lê Huy Duy (SN 1990), Lê Phương Thùy (SN 2005, cùng có hộ khẩu tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1996, hộ khẩu ở Hà Nội) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phòng 201, lực lượng công an thu giữ 1 mảnh viên ma túy tổng hợp dạng kẹo và các công cụ, phương tiện dùng để sử dụng ma túy. Qua test nhanh, tất cả các đối tượng đều cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an huyện Bình Giang phát hiện thêm 2 đối tượng có liên quan gồm Nguyễn Thanh Hùng (SN 1992, hộ khẩu tỉnh Lai Châu) và Vì Thị Tin (SN 2003, hộ khẩu tỉnh Sơn La).

Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Vũ Tiến Anh, Lê Huy Duy, Lê Phương Thùy về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố Lê Huy Duy, Nguyễn Thanh Hùng, Vì Thị Tin về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

