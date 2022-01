Thi thể khỏa thân của thiếu nữ xinh đẹp trên đường ray: Cuộc tấn công kinh hoàng

Cảnh sát tin rằng nạn nhân đã bị ném xuống từ cây cầu phía trên đường ray để tạo hiện trường giả. Hung thủ hy vọng thi thể nạn nhân sẽ bị tàu cuốn đi hoặc làm cho biến dạng.

Khi được tìm thấy, thiếu nữ 14 tuổi chỉ còn là một xác chết với nhiều vết trầy xước và bầm tím, phần dưới khỏa thân, giày và váy đã biến mất. Đặt biệt, trên đùi phải của cô có dòng chữ kỳ lạ được viết bằng son môi. Cái chết của cô đã gây chấn động thành phố Baltimore, bang Maryland (Mỹ) năm 1954.

Khu đất mà cảnh sát tin rằng chính là hiện trường đầu tiên của vụ giết người.

Cuộc tấn công kinh hoàng

Thiếu nữ 14 tuổi Carolyn Loretta Wasilewski được tìm thấy đã chết trên đường ray. Trên thi thể có nhiều vết trầy xước và bầm tím, phần dưới thi thể khỏa thân, giày và váy của nạn nhân đã biến mất. Đặt biệt, trên đùi phải của cô có chữ “Paul” được viết bằng son môi. Vụ án mạng đã gây chấn động thành phố Baltimore, bang Maryland (Mỹ).

Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết là do vỡ hộp sọ. Hộp sọ và xương hàm của cô đã bị vỡ do lực tác động mạnh. Nạn nhân bị sặc máu của mình. Có nhiều vết bầm lớn ở mắt phải, đầu gối phải và tay phải. Ngón áp út của bàn tay phải bị gãy. Dường như Carolyn đã vật lộn, giằng co với kẻ giết mình.

Giày và váy của Carolyn bị mất nhưng cô không bị tấn công tình dục. Chiếc váy có lẽ đã bị rơi ra trong cuộc đấu tranh giành giật sự sống của Carolyn. Mặc dù bị tấn công kinh hoàng nhưng thiếu nữ 14 tuổi vẫn còn sống trong vài giờ. Thời điểm nạn nhân tắt thở được xác định vào khoảng 23h ngày 8/11/1954.

Cảnh sát xác định rằng Carolyn không bị giết chết trên đường ray. Thay vào đó, họ tin rằng cô đã bị ném xuống từ cây cầu phía trên đường ray để tạo hiện trường giả giống như một vụ tai nạn. Hung thủ hy vọng thi thể nạn nhân sẽ bị tàu cuốn đi hoặc làm cho biến dạng.

Chiếc xe đáng ngờ

Chuyến tàu cuối cùng đi qua nơi tìm thấy thi thể Carolyn vào lúc 22h30, nghĩa là hung thủ đưa thi thể Carolyn tới đường ray sau 22h30.

Điều này phù hợp với lời khai của một nhân chứng rằng đã nhìn thấy chiếc ô tô màu kem có mui sẫm màu đỗ ở cây cầu phía trên đường ray lúc 23h40. Nhân chứng cho biết lúc đó, đèn xe bị tắt. người này cho rằng ô tô bị hỏng ắc quy nên đi tới định giúp đỡ tài xế. Nhưng khi anh đến gần, chiếc xe lao vụt đi, vượt cả đèn đỏ. Nhân chứng ước tính tốc độ của chiếc xe lúc đó phải lên tới 96km/h. Tài xế là người cao khoảng 1m57 và nặng dưới 57kg.

Vào đêm Carolyn biến mất, người hàng xóm đã nhìn thấy nhiều vết máu và cả vũng máu tươi ở một bãi đất trống chỉ cách nhà Carolyn hơn 1 dãy nhà. Ngày hôm sau, khi biết Carolyn mất tích, người hàng xóm đã gọi điện cho cảnh sát nói với họ về điều này. Cảnh sát ước tính rằng có khoảng 2 lít máu ở đó.

Tìm kiếm tại khu đất này, cảnh sát đã phát hiện đôi giày màu xanh lam của Carolyn. Các vật dụng cá nhân khác như bông tai, mặt dây chuyền, lô quấn tóc của thiếu nữ 14 tuổi cũng ở gần đó. Ngoài ra, họ còn thấy một chiếc tuốc nơ vít cán gỗ và một tảng đá dính máu. Cảnh sát tin rằng đây chính là hiện trường của vụ án mạng. Sau khi tấn công Carolyn, hung thủ đã lái xe đưa cô đi 12km, đến cây cầu bắc qua đường sắt rồi đưa nạn nhân tới bờ kè cạnh đó. Tại đây, hắn lăn nạn nhân xuống đường ray.

Cảnh sát sau đó đã tiến hành cuộc thẩm vấn lên tới hơn 300 người được cho là có liên quan đến vụ án của Carolyn.

