Thi thể cháy đen trong căn nhà rẫy

Thứ Hai, ngày 12/07/2021 09:41 AM (GMT+7)

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân được phát hiện nằm sấp trên tấm nệm và bị cháy đen. Do căn nhà nằm trong khu vực ít dân cư sinh sống nên khi vụ cháy xảy ra hầu như không ai hay biết.

Sáng 11/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông bị cháy trong căn nhà cấp 4 giữa vườn cây ăn trái tại xã Bình Giã.

Hiện trường căn nhà bị cháy và nơi phát hiện nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là ông N.X.B (SN 1967, ngụ xã Bình Giã). Lâu nay ông B. ở nhờ một mình trong căn nhà tại rẫy của ông Đ.Q.T (SN 1967, ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã) từ nhiều năm qua.

Trước đó, vào khoảng 7h cùng ngày, anh T.T.B (46 tuổi, ngụ xã Bình Giã) đến vườn cây ăn trái của ông Đ.Q.T chơi. Khi bước vào căn nhà, anh B. hoảng hốt phát hiện thi thể bị cháy đen là ông N.X.B.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Giã phối hợp cùng Công an huyện Châu Đức vào hiện trường, sau đó phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra vụ việc.

Hiện tại, thi thể nạn nhân đã được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Châu Đức để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

