Theo dấu tiền "đen": Lòng tham dẫn lối ngục tù

Thứ Sáu, ngày 12/03/2021 19:30 PM (GMT+7)

Lòng tham không bao giờ mang đến một kết cục tốt đẹp và biết đâu, đó sẽ là “cảnh cửa”… dẫn đến ngục tù! Hoạt động cho vay nặng lãi có thủ đoạn thâm độc do đối tượng Bảo Bảo cầm đầu là ví dụ điển hình cho quy luật ấy.

Sau 3 tháng bí mật điều tra, được sự cho phép của Ban giám đốc Công an TP.HCM, Báo Công an TP.HCM đã chuyển tiếp toàn bộ tài liệu đã thu thập cho Công an Q.Thủ Đức để cơ quan chức năng địa phương triệt xoá tận gốc đường dây bất lương này.

Bí mật điều tra

Trong phòng họp án, Ban chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an Công an Q.Thủ Đức đang tập trung lắng nghe các trinh sát phân tích hoạt động phạm tội của băng cho vay nặng lãi do Bảo Bảo cầm đầu. “Đây thực sự là một nhóm đối tượng có thủ đoạn rất lọc lõi, tinh vi và chúng rất manh động” – trinh sát đánh giá.

Trước đó, dựa trên chứng cứ mà nhóm phóng viên điều tra thu thập về, Báo Công an TP.HCM đã báo cáo Ban giám đốc Công an TP.HCM, xin ý kiến cho phép được cung cấp tài liệu, thông tin và phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để xử lý dứt điểm băng này trước khi khởi đăng loạt bài phóng sự điều tra.

Bảo Bảo (số 1), Sơn “trọc” (số 2), Linh (số 3) thay phiên nhau uy hiếp Ngọc để lấy tiền, lấy xe của nạn nhân (Ảnh cắt từ clip điều tra)

Được sự cho phép của cấp trên, Ban biên tập Báo Công an TP.HCM đã quyết định chuyển tiếp tài liệu cho Công an Q.Thủ Đức (vì đây là địa bàn mà chị Ngọc đang lẫn trốn và đang bị truy bức) để đơn vị này lên phương án triệt xoá theo thẩm quyền.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an: “Duy trì khí thế tấn công tội phạm tín dụng đen” 2 năm qua, Bộ Công an đã trấn áp rất mạnh tội phạm liên quan đến tín dụng đen và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cho đến nay, loại tội phạm này đã được kiềm chế, nhiều chỗ chúng không dám hoạt động, dừng hoạt động hoặc cầm chừng. Tuy nhiên, tình hình tiềm ẩn nhất là cho vay qua mạng Internet và nhu cầu “tín dụng đen” còn nhiều nên tội phạm vẫn còn đất hoạt động. Giải pháp được Đại tướng Tô Lâm đề cập là duy trì khí thế tấn công mạnh tội phạm tín dụng đen, thực hiện đúng Chỉ thị của Thủ tướng, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành trong xử lý vấn nạn này.

“Chúng ta phải xử lý được nhóm này để giải quyết dứt điểm vụ án và phải tạo được tính răn đe” – Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an Q.Thủ Đức, chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tham gia điều tra, phá án, sau khi đánh giá tài liệu phóng viên Báo Công an TP.HCM cung cấp là có cơ sở. Vào cuộc điều tra, các trinh sát hình sự ngày đêm theo sát di biến động của các đối tượng trong đường dây, tất cả đều đảm bảo bí mật tuyệt đối.

Về phía Ngọc, suốt 2 tháng trời kể từ ngày cầu cứu Báo Công an TP.HCM, cô vẫn đang phải đối diện với những lời hăm he của chủ nợ. “Đừng để tụi tao gặp được mày. Anh em tao từ Hải Phòng sẽ vào đây để “xử” mày” – Bảo Bảo nghiến răng trong cuộc điện thoại với nạn nhân. Lời đe doạ quả không sai! Tối 12-12-2020, vì sợ bị chủ nợ thêm lần nữa tung ảnh khoả thân lên mạng xã hội, Ngọc không còn cách nào khác phải ra mặt để “nói chuyện”.

Nhóm cho vay hùa nhau đánh tới tấp con nợ để đòi tiền vào tối 12-12-2020 (Ảnh cắt từ clip điều tra)

Đúng 18 giờ, tại điểm hẹn, chiếc xe Huyndai màu trắng sau một hồi lượn lờ mới tấp lại. Bảo Bảo bước xuống cùng Sơn “trọc” (đối tượng nằm trong đường dây Bảo Bảo mà Báo Công an TP.HCM đã thông tin trong kỳ trước) và một đối tượng tự xưng là Linh, còn Toàn “sò” (chồng Bảo Bảo) đứng ngoài cảnh giới.

Khi biết con nợ vẫn chưa có tiền, Bảo Bảo nháy mắt 2 đồng bọn, cả 3 cùng ra tay đánh đập nạn nhân tàn nhẫn. Thấy cảnh cô gái trẻ phải co mình, hứng lấy trận đòn thù trong vô vọng, phóng viên và trinh sát đang hoá thân bắt buộc phải mạo hiểm ra tay can ngăn để tránh tình huống xấu xảy ra. Các đối tượng dừng tay, không chút nghi ngờ về sự can thiệp của những “người lạ mặt”.

Trong đêm, Bảo Bảo và đồng bọn còn uy hiếp tinh thần, bắt nạn nhân phải mượn thêm 5 triệu đồng tiền người thân để đưa cho chúng. Đồng thời, chúng còn lấy chiếc xe máy của Ngọc đi gửi ở một bãi giữ xe gần đó và “tịch thu” cà – vẹt chiếc xe này. Trước sự hung hãn của nhóm chủ nợ, nạn nhân run sợ răm rắp nghe theo.

Giải thoát!

Những diễn biến này đều được Đội Cảnh sát hình sự báo cáo chi tiết đến Ban chỉ huy Công an Q.Thủ Đức. Nhận thấy thời điểm “cất vó” đã chín mùi, thượng tá Đoàn Văn Phê – Phó trưởng Công an Q.Thủ Đức phê duyệt kế hoạch bắt quả tang, với yêu cầu là phải xử lý nghiêm khắc được hành vi phạp pháp manh động của các đối tượng.

Trưa 17-12-2020, Bảo Bảo lại tiếp tục chửi bới, ép nạn nhân phải đưa thêm cho ả 140 triệu đồng thì mới yên thân. Để thực hiện được mục đích, Bảo Bảo rủ Nguyễn Hữu Thuận (đối tượng nằm trong đường dây của Bảo Bảo mà Báo Công an TP.HCM đã thông tin trong kỳ trước) đến chung cư Riverside, Q7 (nơi Bảo Bảo cư ngụ) chở cô ta đi “hành động”. “Nếu lần này mà nó còn “dắt” nữa thì anh em mình cho nó một trận để lấy tiền” – Bảo Bảo “đề xuất” kế hoạch và được Thuận đồng ý.

Thời điểm 2 đối tượng tấn công Ngọc để cướp tiền vào trưa 17-12-2020 (Ảnh cắt từ clip điều tra)

11 giờ cùng ngày, 2 đối tượng có mặt tại mọt quán cà phê nằm trên đường 23, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, gặp Ngọc đòi tiền. “Bổn cũ soạn lại”, chúng xuống tay đánh đập, truy bức dã man con nợ để trấn lột. Ngay lúc này, hàng loạt trinh sát thuộc Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thủ Đức từ đâu ập vào, khống chế đối tượng, bắt quả tang hành vi phạm pháp. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 20.000.000 tiền tang vật (trong đó, có 10.000.000 đồng được xác định tài sản mà Bảo Bảo và Thuận cướp của nạn nhân), kèm theo là nhiều tài sản khác mà 2 đối tượng sử dụng để gây án.

Cảnh sát hình sự ập vào bắt quả tang hành vi phạm pháp của nhóm cho vay (Ảnh cắt từ clip điều tra)

Ngay trong đêm, Cơ quan điều tra đã ra lệnh khám xét nơi ở trong trường hợp khẩn cấp (phạm tội có quả tang) đối với Nguyễn Thị Trang (tên thật của Bảo Bảo; SN 1991; quê ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; hiện tạm trú tại chung cư Riverside, Q7, TP.HCM) và Nguyễn Hữu Thuận (SN 1990; quê tại Hà Nội; hiện cư ngụ tại huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Quá trình khám xét tại nhà các đối tượng, cơ quan công an tiếp tục phát hiện thêm nhiều tài liệu thể hiện hoạt động cho vay chuyên nghiệp, trong đó có sổ sách ghi nhận việc cho vay tiền, ảnh chụp khỏa thân của khách vay tiền.

Lãi bạc – nợ đời

Qua đấu tranh, Công an Q.Thủ Đức nhận thấy hành vi đe dọa dùng vũ lực đánh người khác lấy tài sản của 2 bị can Trang và Thuận có dấu hiệu cấu thành tội “cướp tài sản” nên đã ra quyết định khởi tố bị can 2 đối tượng này về tội danh trên; đồng thời tiếp tục truy xét đối tượng Đặng Vũ Toàn (biệt danh Toàn “sò”; SN 1994; quê tại Hà Nội; hiện cư ngụ cùng địa chỉ với Trang), Nguyễn Hoàng Sơn (biệt danh Sơn “trọc”; quê tại Hà Nội; hiện cư ngụ tại Cao ốc Hưng Phát, huyện Nhà Bè, TP.HCM)và nhiều đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra.

Riêng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, Công an Q.Thủ Đức hiện đang tiếp tục phối hợp và tiếp nhận thêm tài liệu từ Báo Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, củng cố xử lý.

Bảo Bảo cùng tang vật tại hiện trường

Vậy là một đường dây “ăn” trên thân xác phụ nữ đã bị đưa ra ánh sáng! Khoảnh khắc lực lượng công an ập vào bắt quả tang các đối tượng, Ngọc bật khóc tại chỗ sau bao ngày bị dồn nén. Có lẽ cô khó thể tin được, cũng có ngày mình được giải thoát khỏi hố sâu bi kịch như hôm nay. “Em sẽ cố gắng làm lại cuộc đời, sẽ không đi vào con đường này” – Ngọc nức nở như một đứa trẻ.

Tài liệu phục vụ hoạt động cho vay nặng lãi gái bán dâm được cảnh sát phát hiện tại nhà riêng của Bảo Bảo

Hai người phụ nữ, hai số phận! Một người vẫy vùng trong bi kịch để tìm thấy bình yên và một người nhẫn tâm “cướp” lấy bình yên của người khác. Trong những ngày Bảo Bảo bị tạm giữ để điều tra, khi khoác lên mình màu áo lao tù, dù gan góc đến đâu thì cô cũng phải cúi đầu trong nước mắt. Cô ta vẫn còn đó một mái ấm gia đình, một đứa con thơ còn bập bẹ và một tương lai đầy tăm tối!

Nguyễn Thị Trang (trái) và Nguyễn Hữu Thuận (phải) tại cơ quan điều tra

Lòng tham sẽ không bao giờ mang đến một kết cục tốt đẹp và biết đâu, đó là cảnh cửa… dẫn đến ngục tù. “Ăn” lãi một đồng bằng lòng tham, nhưng phải trả nợ cho đời bằng một bản án! Cái kết dành cho Bảo Bảo và các đồng phạm trong vụ án trên, có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất. Và đó sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai có ý đồ kiếm tiền bằng thủ đoạn bất lương...

Nguồn: http://congan.com.vn/vu-an/phong-su/ky-cuoi-long-tham-dan-loi-nguc-tu_106227.htmlNguồn: http://congan.com.vn/vu-an/phong-su/ky-cuoi-long-tham-dan-loi-nguc-tu_106227.html