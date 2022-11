Thấy nhà không khóa, lẻn vào trộm vàng, kim cương... trị giá 1,5 tỉ đồng cùng 2 khẩu súng

Theo tài liệu điều tra, ngày 4-11, chị Đ.T.T.D. (SN 1999, trú tại tổ dân phố 18, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) đến cơ quan công an trình báo về việc gia đình chị bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản gồm một con lợn đất bên trong có khoảng 150 triệu đồng; 1 máy tính bảng iPad Air 12 trị giá 20 triệu đồng cùng nhiều trang sức bằng vàng, kim cương và 2 khẩu súng công cụ hỗ trợ, với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 1,5 tỉ đồng.

Lê Đức Vũ cùng tang vật

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm đã đột nhập vào nhà chị D. trộm cắp tài sản là Lê Đức Vũ (SN 1990, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải).

Đến 0 giờ 30 phút ngày 8-11, Công an huyện Cát Hải phối hợp Công an xã Hồng Thái, Công an huyện An Dương, Công an huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) đã bắt giữ Lê Đức Vũ đang lẩn trốn tại xã Hồng Thái, huyện An Dương.

Tại cơ quan điều tra, Lê Đức Vũ đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Theo đó, vào đêm 29 rạng ngày 30-10, Vũ thấy nhà chị Đ.T.T.D. không khóa cửa nên đã lẻn vào trộm cắp số tài sản trên. Sau đó, Vũ mang về nhà cất giấu, 2 khẩu súng thì đem vứt xuống biển. Trên đường chạy trốn, Vũ đã bán đi một ít vàng để lấy tiền tiêu xài.

Khám xét nơi ở của Vũ tại tổ dân phố 9, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, cơ quan điều tra đã thu giữ 2 nhẫn kim cương, 1 bộ kim vàng, 2 khuyên tai gắn kim cương, 4 nhẫn vàng tròn, 4 miếng vàng thần tài và 12 triệu đồng. Tổng số tài sản thu giữ có giá trị hơn 1 tỉ đồng. Đến 11 giờ ngày 8-11, Công an huyện Cát Hải đã tìm được 2 khẩu súng công cụ hỗ trợ tại khu vực vịnh bến Bèo thuộc thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.

Hiện Công an huyện Cát Hải đã bàn giao hồ sơ vụ án cùng đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

